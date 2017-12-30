Добрые сети Интернета

Поколение пенсионеров показывает завидный интерес к Всемирной паутине. Здесь человеку в возрасте можно найти много интересного.

Например, есть сайты, посвященные здоровому образу жизни. Очень актуально! Как похудеть, расстаться с вредными привычками, перейти на правильное питание, полезные советы для новичков и людей, находящихся в процессе, реальные, порой юмористические, истории «провалов на пути к...» и прихода к полноценной жизни, интересные рецепты, счетчик калорий и многие другое можно найти на таких виртуальных площадках.

Конечно, большинство людей интересуют новости. Есть разные порталы, где аккумулируются новости России сегодня, мировые события, собрана актуальная аналитика, мнения и комментарии. Плюсом к такой тематике читателям могут предлагаться полезные советы на все случаи жизни, освещаются истории из мира культуры, можно найти анонсы интересных мероприятий на ближайшие дни и отзывы что-то уже посетивших людей.

Тем, кто интересуются наукой, помогут интернет-издания или странички, посвященные этой сфере. Полезные и бесполезные открытия, объяснение многих явлений, адаптированные для массового «потребления» материалы. На досуге любителям узнавать что-то из научно-познавательного направления будет чем заняться.

Есть порталы, посвященные только людям пожилого возраста. Там также размещается много материалов о здоровом образе жизни. Можно найти доступные для определенного возраста комплексы упражнений, советы специалистов, как поддерживать свое здоровье и т.д. Моржевание, закаливание, хобби для людей в возрасте, «онлайн»-клубы по интересам, караоке, списки фильмов, которые могут понравиться. Естественно, можно найти полезную актуальную информацию от структур Пенсионного фонда, социальной защиты и т.п. Есть на ресурсах странички, посвященные «внуковедению.» Как сохранить хорошее общение через поколение, каковые могут быть общие интересы, как вместе можно проводить свободное время и т.п.

В Интернете применимы также разные способы самовыражения. Например, существуют порталы, где можно размещать стихи или прозу собственного сочинения, фотографии, рецепты и рукодельные работы. Можно снимать видео – юмористической направленности, с достижениями какой-то цели, онлайн-курсами (если есть чему научить других). Можно ставить видеосценки, выносить на суд зрителей музыкальные, танцевальные номера. Главное, чтобы аудитории было на все это интересно смотреть.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ