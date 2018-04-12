Casino crystal: играй и выигрывай

Сайт казино Кристалл http://casinokrystal.com/ всегда рад видеть своих игроков. Здесь представлены любимые многими варианты азартных игр. Это множество различных рулеток, карточных игр, лотерея Кено, а также знаменитые «однорукие бандиты» от самых именитых производителей вроде Novomatic, Gaminator и Igrosoft.

Для того, чтобы посетители смогли получить как можно больше денежных выплат, казино проводит лотереи и розыгрыши, устраивает турниры, а также награждает всех бонусами.

Бонусы Casino Crystal

Подарки начинаются сразу же после регистрации. Зачисленные на счет средства удваиваются, если сумма превысила 10$. Такой бонус может достичь 1000$.

Следующей «доплатой» станет увеличение суммы депозита на 20% в тот момент, когда она будет составлять 20$. И каждый раз, когда игрок делает зачисление, превышающее эту сумму, его ждут те самые 20% бонуса.

Еще один сюрприз можно считать просто подарком судьбы. В том случае, если вместе с вами начнет играть ваш друг, то есть он зарегистрируется по вашему приглашению, вам будет зачислен все тот же 100%-ный бонус от той суммы, которую положит на свой счет друг. То есть средства будут подарены и ему, и вам.

Акции и программа лояльности

Акционные программы радуют посетителей сайта с завидной регулярностью. Помимо уже указанных увеличений суммы пополнения баланса, это могут быть и совсем неожиданные плюсы. Например, если при зачислении средств вы воспользовались определенной системой платежей или сыграли в указанную игру. Нужно внимательно следить за тем, что в данный момент может принести дополнительную прибыль и добросовестно выполнять условия.

Программа лояльности означает присвоение регулярным и активным игрокам Casino Crystal нового статуса – VIP. Дальнейшая игра для них будет проходить в несколько других, более выгодных условиях.

Контроль честности

Казино Кристалл оснащено особой системой, которой может похвастаться далеко не каждое онлайн казино – контролем честности. Она следит за тем, чтобы не было никакого обмана в выпадении комбинаций со стороны казино. Все символы, которые должны показаться игроку после очередного хода, генерируются заранее и случайным способом. И игрок даже имеет возможность самостоятельно проверить честность. Для этого нужно всего лишь задать внезапный сдвиг барабанов или срез карточной комбинации. Честнее быть просто невозможно.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ