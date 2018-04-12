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Casino crystal: играй и выигрывай
Ксения ДАВЫДОВА   
12 Апреля 2018 г.
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Casino crystal: играй и выигрывай

Сайт казино Кристалл http://casinokrystal.com/ всегда рад видеть своих игроков. Здесь представлены любимые многими варианты азартных игр. Это множество различных рулеток, карточных игр, лотерея Кено, а также знаменитые «однорукие бандиты» от самых именитых производителей вроде Novomatic, Gaminator и Igrosoft.

Для того, чтобы посетители смогли получить как можно больше денежных выплат, казино проводит лотереи и розыгрыши, устраивает турниры, а также награждает всех бонусами.

Бонусы Casino Crystal

Подарки начинаются сразу же после регистрации. Зачисленные на счет средства удваиваются, если сумма превысила 10$. Такой бонус может достичь 1000$.

Следующей «доплатой» станет увеличение суммы депозита на 20% в тот момент, когда она будет составлять 20$. И каждый раз, когда игрок делает зачисление, превышающее эту сумму, его ждут те самые 20% бонуса.

Еще один сюрприз можно считать просто подарком судьбы. В том случае, если вместе с вами начнет играть ваш друг, то есть он зарегистрируется по вашему приглашению, вам будет зачислен все тот же 100%-ный бонус от той суммы, которую положит на свой счет друг. То есть средства будут подарены и ему, и вам.

Акции и программа лояльности

Акционные программы радуют посетителей сайта с завидной регулярностью. Помимо уже указанных увеличений суммы пополнения баланса, это могут быть и совсем неожиданные плюсы. Например, если при зачислении средств вы воспользовались определенной системой платежей или сыграли в указанную игру. Нужно внимательно следить за тем, что в данный момент может принести дополнительную прибыль и добросовестно выполнять условия.

Программа лояльности означает присвоение регулярным и активным игрокам Casino Crystal нового статуса – VIP. Дальнейшая игра для них будет проходить в несколько других, более выгодных условиях.

Контроль честности

Казино Кристалл оснащено особой системой, которой может похвастаться далеко не каждое онлайн казино – контролем честности. Она следит за тем, чтобы не было никакого обмана в выпадении комбинаций со стороны казино. Все символы, которые должны показаться игроку после очередного хода, генерируются заранее и случайным способом. И игрок даже имеет возможность самостоятельно проверить честность. Для этого нужно всего лишь задать внезапный сдвиг барабанов или срез карточной комбинации. Честнее быть просто невозможно.

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