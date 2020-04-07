Бесплатное образование в Чехии: ваш ключ к покорению Европы

Учиться нужно постоянно, ибо такова жизнь. Она постоянно подбрасывает новые задачи, заставляя развиваться, расти, расширять горизонты. Даже карантин не в силах помешать учёбе – напротив, он дарит возможность пройти образовательную программу в интернете или узнать, как можно поступить в настоящий, традиционный вуз. Когда-нибудь – надеемся, скоро – режим изоляции будет отменён, и двери институтов и университетов вновь откроют свои двери. Кстати, а что если пройти обучение в Чехии? Бесплатно.

Об этом знают немногие, но такая возможность реально существует. Подробности можно узнать по адресу www.gostudy.cz, а сейчас остановимся на главных моментах.

Начнём с того что Чехия – славянская страна. Она довольно рано подверглась немецкому культурному влиянию, но сохранила свой славянский дух, даже чешский язык понятен русскому человеку. Чехи шутят, что немцы только подбросили им идею насчёт пива, хотя самое правильное пиво варят именно в Чехии. Так или иначе, качество образования в чешских университетах отличается высоким уровнем и традициями, свойственными старой Европе. Учёба в Праге, помимо полезных знаний, даёт диплом, который действителен для всех стран Евросоюза. Каждый выпускник чешского вуза получает шанс сделать карьеру на Западе.

Случай действительно уникальный. Чешские вузы предоставляют равные возможности для абитуриентов из Евросоюза и стран, не входящих в ЕС. Более того: если вы владеете чешским языком (а он действительно прост для любого русскоговорящего человека), то учиться можно бесплатно. Вступительные экзамены сдаются сразу после завершения интенсивного языкового курса, который занимает ровно год; впрочем, знающие люди утверждают, что на самом деле достаточно лишь нескольких месяцев, чтобы познать все тонкости чешского языка. Если нет желания тратить время на изучение чешского, можно поступить на русскоязычное отделение, но уже за деньги.

И напоследок – о ценах. Стоимость образования в Чехии – одна из самых низких в Европе. Такой ценовой доступности не найти ни в Германии, ни тем более во Франции или Англии, неслучайно в чешских вузах учатся более тысячи студентов из этих стран, в том числе – из Израиля, Скандинавии, США. Этот факт ясно свидетельствует не только о дешевизне, но и об исключительно высоком качестве преподавания.

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