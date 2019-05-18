Актуальное решение остекления - окна ПВХ: согреют, защитят от шума и непрошеных гостей

Окна современных квартир должны нести комфорт, сохранять тепло, обеспечивать звукоизоляцию и защищать от несанкционированного проникновения. У некоторых людей еще есть пожелание, чтобы окна гармонировали с интерьером помещений жилища. Рассмотрим пластиковые. Предложений по ним на рынке масса, есть на российских просторах и крупные производители такого популярного товара, и фирмы среднего и мелкого формата. В столице РФ отличная компания, занимающаяся остеклением, МОК - Московская остеклительная компания. На сайте организации можно посмотреть разные варианты остекления. Здесь имеются, к слову, не только окна ПВХ, но и алюминиевые и деревянные (http://moscowbalkon.ru/okna). Выбрать есть из чего.

У ПВХ достаточно плюсов, чтобы можно было обратить внимание именно на этот материал. Он не несет опасности для людей, обладает устойчивостью к деформации и температурным перепадам, не боится влажности, масел или растворителей. Когда ПВХ качественный, то его поверхность гладкая и однородная, без неровностей и запаха. Если нужны окна нестандартной формы, то из ПВХ их изготовить можно. Например, круглые или полукруглые. Прослужат окна из ПВХ долго, эксперты рынка называют срок в 50 лет. Может быть и больше, конечно, при правильной эксплуатации.

Толщина стенок профиля (внешних и внутренних) нормирована. Исходя из этого параметра профиль может быть класса А, В или С. Не вдаваясь в подробности, можно отметить, что чем профиль толще, тем он будет прочнее.

Внутри профиля имеются воздушные камеры. Они защищают помещение от холодного воздуха и не дают проникать звукам с улицы. Камер может быть от 3 до 8. Наиболее популярные варианты профилей - в 3 и 5 камер. Первые можно устанавливать, если окна выходят во двор, находятся на южной стороне. Вторые подойдут для установки на северную сторону, для окон, которые выходят на дорогу.

Когда выбирают пластиковые окна, учитывают количество стеклопакетов и их характеристики, качество уплотнителей. Немаловажную роль играет и фурнитура, ведь окна постоянно испытывают нагрузки - открытие, закрытие, приоткрытие.

Для пенсионеров необходимо при установке окон выбирать золотую середину, чтобы и качество было на уровне, и имелась возможность сэкономить. Потому они могут подобрать окна с разными параметрами. Трехкамерные поставить в комнаты, двухкамерные - на кухню и однокамерные - на балкон.

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