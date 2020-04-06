Иркутские депутаты озаботились медицинскими масками для пожилых

Депутаты думы Иркутска, входящие в группу «Стратегия социально-экономического развития», оказывают благотворительную помощь жителям города. Об этом сообщает пресс-служба думы.
Так, депутат по избирательному округу №32 Александр Сафронов совместно с Центром клинических исследований «Старшее поколение» обеспечивает индивидуальными средствами защиты пожилых людей.
«Проработали этот вопрос с председателями Совета ветеранов №10 и №12, Совета инвалидов Свердловского округа. Поддержал нас и председатель Совета отцов Академгородка. Передали маски сотрудникам отдела паспортного стола и почтового отделения, их работа - напрямую с людьми. Хочу поблагодарить активных жителей 32 округа за неравнодушие и помощь! Работа продолжается. Сейчас очень важно поддерживать друг друга и помогать по мере возможности, особенно старшему поколению», – подчеркнул Александр Сафронов.
Депутат по избирательному округу №31 Максим Девочкин вместе командой с молодежной организацией ЛДПР и молодежной думой города Иркутска начал передавать многоразовые маски пожилым и социально не защищённым людям.
«Также мы бесплатно отдаем маски общественным движениям, которые занимаются волонтёрством в Иркутске: ТОС Рубин, ИРОО Свобода, Всероссийскому обществу инвалидов «Багульник», ветеранским организациям. Работа в этом направлении продолжается», – рассказал Максим Девочкин.
Депутат по одномандатному избирательному округу №12 Александр Друзенко уже развез 100 продуктовых наборов малоимущим, многодетным семьям, ветеранам своего округа. Помощь предоставил бесплатно. Сегодня планирует доставить еще столько же.
Иркутский фотограф Станислав Толстнев решил провести период самоизоляции на берегу озера Байкал в личном автомобиле. Для этого он оснастил машину самодельной солнечной станцией. Необычный опыт продолжается уже почти неделю. Об этом иркутянин написал на личной странице в Facebook.
Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования.
Во многих сферах можно нарваться на аферистов. Орудуют так называемые джентльмены удачи и в телефонном направлении. Так как телефоны есть сейчас практически у всех людей, то и объектом мошенников может стать практически каждый.
Кто как пытается сейчас заработать виртуально. Люди выполняют задания на всевозможных биржах контента, записывают мастер-классы или видеоуроки, если в чем-то хорошо преуспели, продают изделия собственного изготовления, осваивают разные платформы и продвигают свои блоги и т.д. А некоторых людей интересует трейдинг.
У 67-летней певицы Ирины Понаровской уже есть двое внуков – Эрик и Шарлотта. На днях младшенькой исполнилось два года, и по этому случаю любящая бабушка опубликовала в Инстаграме фото девочки с поздравлением.
В российском обществе будет нарастать уровень тревожности, связанный как с пандемией коронавируса, так и с экономическим кризисом. Об этом предупредил руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя итоги последних исследований социологов.
Американский инженер изобрел велосипед, который можно носить с собой как сумку на колесиках. Ранее Алекс Анимашауном, дипломированный инженер-механик из Калифорнии, помогал разрабатывать гибридные автомобили для одного крупного американского автопроизводителя.
В борьбе со стрессом в связи в изоляцией из-за коронавируса главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе советует не пренебрегать помощью психологов и заниматься спортом.
В период карантина неизбежно приходится больше времени проводить дома, люди меньше двигаются и тратят меньше энергии. Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению ежедневного меню необходимо подходить рационально. И - соблюдать меры безопасности! Соответствующие советы дал Роспотребнадзор.
Федеральный закон № 106-ФЗ о предоставлении кредитных каникул гражданам, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, вступил в действие с 3 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.