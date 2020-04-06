Иркутские депутаты озаботились медицинскими масками для пожилых

Депутаты думы Иркутска, входящие в группу «Стратегия социально-экономического развития», оказывают благотворительную помощь жителям города. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Так, депутат по избирательному округу №32 Александр Сафронов совместно с Центром клинических исследований «Старшее поколение» обеспечивает индивидуальными средствами защиты пожилых людей.

«Проработали этот вопрос с председателями Совета ветеранов №10 и №12, Совета инвалидов Свердловского округа. Поддержал нас и председатель Совета отцов Академгородка. Передали маски сотрудникам отдела паспортного стола и почтового отделения, их работа - напрямую с людьми. Хочу поблагодарить активных жителей 32 округа за неравнодушие и помощь! Работа продолжается. Сейчас очень важно поддерживать друг друга и помогать по мере возможности, особенно старшему поколению», – подчеркнул Александр Сафронов.

Депутат по избирательному округу №31 Максим Девочкин вместе командой с молодежной организацией ЛДПР и молодежной думой города Иркутска начал передавать многоразовые маски пожилым и социально не защищённым людям.

«Также мы бесплатно отдаем маски общественным движениям, которые занимаются волонтёрством в Иркутске: ТОС Рубин, ИРОО Свобода, Всероссийскому обществу инвалидов «Багульник», ветеранским организациям. Работа в этом направлении продолжается», – рассказал Максим Девочкин.

Депутат по одномандатному избирательному округу №12 Александр Друзенко уже развез 100 продуктовых наборов малоимущим, многодетным семьям, ветеранам своего округа. Помощь предоставил бесплатно. Сегодня планирует доставить еще столько же.

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