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За сохранение памяти: иркутский писатель получил престижную литературную премию

По инф. Телеинформа   
23 Марта 2020 г.
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Специальным дипломом за вклад в сохранение памяти о Валентине Распутине отмечен иркутский писатель Альберт Гурулёв. Такое решение приняло жюри Национальной литературной премии имени Распутина, итоги которой были подведены накануне.

За сохранение памяти: иркутский писатель получил престижную литературную премию

Всего на соискание Национальной литературной премии поступило 72 заявки из 25 регионов России, а также Германии, Беларуси и США. Экспертный совет оценивал произведения авторов по таким критериям как приверженность традициям классической русской литературы, языковое богатство, архитектоника произведения, его актуальность, многообразие героев и выразительность приёмов их описания.

Первым лауреатом премии признан Владимир Крупин, так жюри отметило его новую книгу «Эфирное время». Финалистами стали Александр Бушковский за роман «Рымба» и Владимир Топилин за повесть «Когда цветут эдельвейсы».

Вручение престижной награды состоится во время проведения фестиваля «Красная площадь» летом 2020 года в Москве, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Напомним, Национальная литературная премия имени Валентина Распутина учреждена Российским книжным союзом и правительством Иркутской области в память о выдающемся русском писателе, публицисте, общественном деятеле Валентине Распутине. Её целью является поиск и поощрение талантливых авторов, способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества в традициях российской классической литературы, продолжая традиции творчества Валентина Распутина. Основными требованиями, которые предъявляются к работам номинантов, являются неоспоримые художественные достоинства текста и общечеловеческие нравственно-патриотические ценности.

Определение победителей и награждение Национальной литературной премией имени Валентина Распутина проводится раз в два года. В 2018 году первым лауреатом был признан сибирский писатель Анатолий Байбородин за создание сборника рассказов «Деревенский бунт».

По инф. Телеинформа

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