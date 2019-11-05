Всероссийская неделя сбережений: у Сбербанка есть предложения

В рамках Шестой Всероссийской недели сбережений Сбербанк подготовил новую просветительскую программу.

Мероприятия проводятся в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», который реализует министерство финансов РФ, сообщает пресс-служба банка.

Неделя сбережений стартует 31 октября во всех регионах страны от Калининграда до Владивостока. Аудитория недели сбережений охватывает практически все возрастные группы, полезную информацию клиенты Сбербанка смогут получить как на различных мероприятиях, так и в онлайн-формате.

Так, благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» проводит для школьников финансовую игру-симулятор «Вклад». В игре описываются 10 лет жизни, за которые необходимо заработать как можно больше денег с помощью различных финансовых инструментов, при этом ежегодно часть средств необходимо направлять на обязательные и непредвиденные расходы, принимать решения о полезных и приятных покупках, чтобы поддерживать высокий игровой уровень радости и удовлетворенности. Игра научит планировать, принимать решения, критически мыслить и оценивать рентабельность своих вложений в условиях, приближенных к реальной жизни. Участники, вошедшие в топ-20 по количеству очков в период с 1 ноября по 1 декабря 2019 года, получат ценные призы.

Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка 12 ноября проведет в социальной сети «Одноклассники» вебинар «Финансовая подушка безопасности: пенсионные лайфхаки». Ведущий вебинара расскажет, как развить в себе навыки финансового планирования, чтобы самостоятельно накопить на достойную пенсию.

Сотрудники банка проведут мастер-классы «Секреты по защите персональных данных в цифровом пространстве» в рамках семейных фестивалей. Интерактивные развлекательно-образовательные мероприятия пройдут в Воронеже, Уфе, Чебоксарах, Сыктывкаре и Ярославле для родителей и детей от шести лет.

Также в октябре-ноябре 2019 года Сбербанк организует образовательные семинары, лекции и мастер-классы для людей пенсионного возраста и людей с инвалидностью на темы «Бюджет современного пенсионера», «Простые правила безопасности», «Как защититься от мошенничества».

Для сотрудников запланирован ряд активностей, в том числе вебинар на тему «Единое» согласие на обработку персональных данных: что нужно знать». Коллеги расскажут о новом решении, которое оптимизирует клиентский опыт сбора согласий на обработку персональных данных клиентов, а также предоставляет Банку возможность удобного учета и хранения согласий.

Сбербанк активно сотрудничает с Минфином по различным проектам в области финансовой грамотности и в том числе не первый год поддерживает Недели сбережений. По итогам 2018 года Сбербанк награжден за проведение мероприятий по повышению финансовой культуры пожилых и особенных граждан (пенсионеров и людей с инвалидностью) и самое масштабное информирование среди партнеров, а также отмечен «за активную поддержку проектов Минфина в области Стратегии повышения финграмотности».

Центральной темой Шестой Всероссийской недели сбережений станет цифровизация финансовых услуг. Практически в каждом уголке России пройдут лекции и семинары, финансовые фестивали, бесплатные очные и онлайн-консультации финансовых экспертов, образовательно-просветительские мероприятия для студентов и представителей бизнеса. Задача – привлечь внимание граждан к ответственному финансовому поведению, правилам личной финансовой безопасности и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Всероссийские информационно-просветительские мероприятия в рамках проекта Минфина на постоянной основе проводятся с 2014 года. Свыше 9 миллионов человек уже приняли участие в событиях недели финансовой грамотности для детей и молодежи и недели сбережений для взрослого населения (всего около 130 тысяч мероприятий в России). Образовательно-просветительские мероприятия в рамках Всероссийской недели сбережений будут бесплатными. Подробнее читайте на портале вашифинансы.рф.

СПРАВКА:

Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется с 2011 года. Главная цель – повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом. Целевая аудитория проекта: взрослое население со средним и низким уровнем дохода – активные и потенциальные потребители финансовых услуг; учащиеся школьного возраста и студенты (в будущем – экономически активное население).

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