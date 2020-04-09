В Иркутском районе всем желающим шьют маски

В Иркутском районе для пожилых людей и волонтёров шьют маски для защиты от заболевания коронавирусом. Желающим изготовить их предоставляют необходимые материалы: ткани, нитки, тесьму. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

– Материалы передают тем, кто готов шить маски. К работе подключились сотрудники администраций, женсоветы и просто жители Иркутского района. Готовые маски передаются в муниципальные образования, а затем – по адресам, – рассказала председатель комитета по социальной политике Иркутского района Екатерина Михайлова.

Одними из первых к работе подключилась многодетная семья Бутко. Галина Бутко рассказала, что принять участие в акции ей предложила подруга: раньше она занималась шитьем для себя, теперь шьет маски на дому для тех, кому они необходимы. Двое детей пяти и десяти лет ей помогают

– Нам привозят материалы – ткань, тесьму, за день мы отшиваем около 60 масок. Потом из администрации приезжают, забирают готовые изделия и раздают тем, кому они необходимы. Сейчас как никогда важна взаимопомощь и поддержка, – поделилась Галина Бутко.

В прошедшие выходные 180 масок сшили работники администрации Голоустненского муниципального образования. Как рассказала глава поселения Ольга Жукова, жители стали часто обращаться в администрацию с вопросом, где можно приобрести маски. Тогда было решено закупить материалы, а в прошедшие выходные сотрудники своими силами изготовили маски для малообеспеченных и многодетных семей.

Тканевые маски многократного использования шьет и жительница Маркова Евгения Пахомова. Сначала она шила для родных, а теперь раздаёт их односельчанам. Более 200 многоразовых масок сшили в Иркутском районном совете женщин.

Тем временем волонтеры Хомутовского муниципального образования, участвующие во Всероссийской акции #мывместе , прошли курс обучения и приступили к работе. Добровольцы помогают пожилым и маломобильным гражданам, входящим в группу риска, в покупке и доставке продуктов, лекарств, выносят мусор и помогают в оплате счетов ЖКХ.

Читайте еще по теме:

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...