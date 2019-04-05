В Иркутске «наставники» помогают сиротам адаптироваться к взрослой жизни

Более 30 семейных пар Иркутска принимают участие в социальном проекте «Наставник».

Его пятый год реализует Благотворительный фонд «Дети Байкала» при поддержке администрации Иркутска. Как отмечает директор фонда Гульнара Гарифулина, благодаря проекту появилась возможность найти наставников для подростков из детских домов, оставшихся без попечения родителей.

Основными задачами проекта «Наставник» являются подготовка ребенка-сироты к самостоятельной жизни путем развития его потенциала, уверенности в собственных силах, определения жизненных целей, формирования человеческих доверительных взаимоотношений, культурных, моральных и духовных ценностей. Проект является долгосрочным, поэтому кандидат в наставники должен быть готов взаимодействовать с ребенком минимум один год.

– Наставник становится для подростка заботливым другом, который хочет и может посвящать ребенку свое время, знания и силы, готов делиться жизненным опытом. В первую очередь наставники необходимы детям, которым в ближайшее время придется покинуть стены социального учреждения. Это связано с тем, что детям–сиротам сложнее всего адаптироваться в первый год после выпуска, – подчеркнула Гульнара Гарифулина. – Наставники помогают детям в выборе профессии. Вместе с ребенком изучают учебные заведения, участвуют в мастер-классах, связанных с будущей профессией, и выездах на предприятия. И самое важное, наставник – это человек, готовый прожить с этим ребенком часть жизни.

Проект сопровождают профессиональные психологи, которые несколько раз в месяц проводят с участниками групповые и индивидуальные занятия, оценивают работу наставников, дают рекомендации, корректируют маршрутные листы детей. Также в рамках проекта проходят тематические встречи наставников, детей и кураторов проекта.

Для того чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить анкету на сайте. Более подробную информацию о проектах фонда «Дети Байкала» можно получить на сайте.

По инф. Телеинформа

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