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«Тотальный диктант» перенесли на осень. Причина – коронавирус
По инф. Телеинформа   
17 Марта 2020 г.
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total dictant logo

Образовательная акция «Тотальный диктант» переносится на осень 2020 года. Точная дата проведения станет известна 25 марта, сообщили организаторы диктанта в Иркутске.

total dictant

Перенос акции связан со сложной эпидемиологической ситуацией в мире.

– Мы знаем, что для многих иркутян «Тотальный диктант» – это праздник грамотности, который они ждут целый год. Мы относимся к нему так же. В 2020 Тотальному диктанту в Иркутске исполняется 10 лет, и мы уже провели большую подготовительную работу, чтобы диктант прошел на высоком уровне. Но так складываются обстоятельства. Мы обязательно проведем диктант осенью, и он будет не менее интересным, ярким и запоминающимся, – пояснила координатор проекта в Иркутске Людмила Добосова.

Образовательная акция «Тотальный диктант» – общественный некоммерческий проект, который реализуется силами волонтеров. Цель проекта – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. В прошлом году в образовательной акции приняли участие более двух тысяч иркутян, 37 из них написали авторский текст на «отлично». В 2020 году он должен был пройти 4 апреля. Автором Тотального диктанта 2020 года будет уроженец Иркутска Андрей Геласимов.

Также в связи с коронавирусом отменены матчи группы А чемпионата мира по хоккею с мячом, которые должны были пройти с 29 марта по 5 апреля, в областном центре отменили фестиваль «Крымская весна», приуроченный к шестой годовщине присоединения полуострова к России. Мероприятие должно было состояться 15 марта. Более того, в Иркутской области по поручению врио губернатора Игоря Кобзева, должны быть ограничены массовые мероприятия. В случае если предварительное количество участников превышает тысячу человек, все вопросы будут решаться оперативным штабом.

По инф. Телеинформа

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