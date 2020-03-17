«Тотальный диктант» перенесли на осень. Причина – коронавирус

Образовательная акция «Тотальный диктант» переносится на осень 2020 года. Точная дата проведения станет известна 25 марта, сообщили организаторы диктанта в Иркутске.
Перенос акции связан со сложной эпидемиологической ситуацией в мире.
– Мы знаем, что для многих иркутян «Тотальный диктант» – это праздник грамотности, который они ждут целый год. Мы относимся к нему так же. В 2020 Тотальному диктанту в Иркутске исполняется 10 лет, и мы уже провели большую подготовительную работу, чтобы диктант прошел на высоком уровне. Но так складываются обстоятельства. Мы обязательно проведем диктант осенью, и он будет не менее интересным, ярким и запоминающимся, – пояснила координатор проекта в Иркутске Людмила Добосова.
Образовательная акция «Тотальный диктант» – общественный некоммерческий проект, который реализуется силами волонтеров. Цель проекта – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. В прошлом году в образовательной акции приняли участие более двух тысяч иркутян, 37 из них написали авторский текст на «отлично». В 2020 году он должен был пройти 4 апреля. Автором Тотального диктанта 2020 года будет уроженец Иркутска Андрей Геласимов.
Также в связи с коронавирусом отменены матчи группы А чемпионата мира по хоккею с мячом, которые должны были пройти с 29 марта по 5 апреля, в областном центре отменили фестиваль «Крымская весна», приуроченный к шестой годовщине присоединения полуострова к России. Мероприятие должно было состояться 15 марта. Более того, в Иркутской области по поручению врио губернатора Игоря Кобзева, должны быть ограничены массовые мероприятия. В случае если предварительное количество участников превышает тысячу человек, все вопросы будут решаться оперативным штабом.
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