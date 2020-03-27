Стала известна новая дата проведения акции «Тотальный диктант»

Всемирная просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет 17 октября 2020 года. Впервые за 17 лет он будет написан осенью. Об этом сообщают организаторы.

Остаток сезона Тотального диктанта–2020 будет перенесен на полгода . Его откроет Тотальное путешествие, которое было прервано 14 марта из-за сложной эпидемиологической обстановки. Тогда организаторы приняли решение перенести автопробег на осень и проехать через одиннадцать оставшихся городов с 17 сентября по 7 октября.

С середины сентября начнутся повторные курсы подготовки к диктанту в офлайн- и онлайн-формате, 8 октября откроется регистрация на площадки акции по всему миру, 17 октября состоится сама акция.

– Перенос «Тотального диктанта» – событие не менее беспрецедентное, чем перенос Олимпийских игр: такого не было еще ни разу. Надеемся, что такого не повторится: диктант 2021 года должен пройти в апреле. Мы очень рассчитываем на поддержку участников, которые решатся написать два диктанта с разницей в полгода, а также наших организаторов, которые примут этот вызов обстоятельств и смогут организовать два мероприятия с таким коротким промежутком», – прокомментировала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Поскольку многие участники по всему миру ждали акции именно 4 апреля, организаторы решили не оставлять поклонников проекта в одиночестве и провести в этот день семичасовой онлайн-марафон, посвященный русскому языку. Участников ждет шесть актуальных лекций от экспертов и приглашенных гостей «Тотального диктанта»: Антона Сомина, Светланы Друговейко-Должанской, Ольги Северской, Киры Дружининой, Ильи Стахеева и Галины Юзефович. Все желающие смогут написать демодиктант «Время, вперед!» авторства Андрея Геласимова и сразу провести работу над ошибками вместе с Владимиром Пахомовым, председателем Филологического совета «Тотального диктанта». Гостями студии станут Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко (группа «Ундервуд»), автор YouTube-канала «Читалочка» Полина Парс, а также автор Тотального диктанта – 2020 Андрей Геласимов.

Тотальный диктант должен был пройти 4 апреля 2020 года, но был перенесен из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.

По инф. Телеинформа

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