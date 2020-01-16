Спектакль об Антоне Чехове

В Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова продолжается постановка спектакля «Братья Ч.» по пьесе современного российского сценариста, режиссёра и драматурга Елены Греминой. Премьеру о жизни, пожалуй, самого читаемого во всём мире русского писателя – Антона Чехова – готовит режиссёр Станислав Мальцев.

Над созданием спектакля также работает приглашённый художник-постановщик Александра Дашевская. В 2012 году она окончила режиссёрский факультет РАТИ (ГИТИС), где училась на экспериментальном курсе Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова, одних из самых интересных и видных театральных режиссёров современности.

Сегодня Александра имеет актёрский опыт, как художник-постановщик работала над фильмами короткого метра, а также спектаклями в ведущих театрах России, Германии, Словении, Великобритании, Латвии и США. В её послужном списке более двадцати театральных постановок. Кроме того, в соавторстве с американским сценаристом Сэмом Каном Александра осуществила и режиссёрский проект. Свой первый спектакль «Chatter» она поставила в Нью-Йорке. Интересно, что постановка получила право на недельный показ без арендной платы в The Tank Theater, который известен тем, что часто предоставляет площадку молодым коллективам.

В Иркутск для создания художественного образа непростой истории о семейных узах выдающегося литератора Чехова, деталях его жизни, из которых соткан внутренний мир писателя, Александра приехала впервые.

- Мы с режиссёром решили создать мастерскую художника, чтобы сначала зрители думали, что это мастерская брата Чехова – Николая, живописца. Но потом станет очевидно, что дело не в живописи, а сама мастерская – это образ пространства внутреннего мира Антона, того мира, из которого потом появились все его произведения. Ведь и вся пьеса состоит из узнаваний в разных строчках и фразах чеховских героев. Это будет мир мастерской, в которой эти обрывочные фразы превращались в рассказы и пьесы, – говорит Александра Дашевская.

Саша поделилась тем, что книга Дональда Рейфилда «Жизнь Антона Чехова», на основе которой создана пьеса «Братья Ч.», в своё время по-настоящему захватила её тем, что в ней мы впервые узнаём живого человека Чехова, а не образ с известного всем портрета из школьных учебников.

Про себя Александра говорит, что занимается визуальным театром, а современной тенденцией театральной сценографии считает отход от статичности на сцене: «Театр стал другим. В сценическом пространстве происходит некое бурление или поток образов. Театр стремительно движется в сторону театра художника».

Девушка призналась, что приезд в Иркутск для неё имел особое значение – она смогла ощутить ту атмосферу, которую пару лет назад создавала в спектакле по рассказам Александра Вампилова, над которым трудилась в Театре Петра Фоменко.

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