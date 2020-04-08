Смотрим спектакли, учимся и занимаемся спортом... в сети

За последние несколько недель в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Иркутской области одни за другими ради введения режима самоизоляции закрывались одни за другими самые разные учреждения, включая всю индустрию развлечений.

Постепенно свою деятельность прекратили театры, кинотеатры, ночные клубы, кафе, рестораны, спортивные сооружения, клубы по интересам, запрещены массовые мероприятия. Помимо этого, частично закрываются магазины, работодателям рекомендуют отправлять людей на дистанционную работу или больничные либо организовывать сотрудникам транспортировку к месту работы. Больницы и поликлиники перешли только на экстренный прием пациентов, людям рекомендуют держаться в полутора метрах друг от друга или вовсе не выходить на улицы.

Театры уходят в сеть

В этих условиях жители вынуждены искать новые способы развлечения, общения и существования в целом. И если раньше виртуальные развлечения значительно разбавлялись реальностью, то теперь корнавирус вынудил многих полностью погрузиться в онлайн – работать, общаться, развлекаться и даже лечиться в сети.

Часть иркутских театров в таких условиях также оказалась готова перейти в режим-онлайн. Или, по крайней мере, реализовать в этих условиях отдельные проекты.

Так, для Иркутского музыкального театра имени Загурского пробным шаром стал онлайн-показ бенефиса народного артиста России Николая Хохолкова, приуроченного к международному Дню театра 27 марта. Организовано это было с помощью YouTube-канала . А неделю спустя театр дал старт уже целому онлайн-марафону своих балетов под названием «Классика и современность». С 3 по 13 апреля на его YouTube-канале можно увидеть самые разнообразные по стилю и направленности балетные постановки. Это «Казанова» и «Шахерезада», «Кармен» и «Щелкунчик», «Дон Кихот» и «Стойкий оловянный солдатик». А самый последний проект музтеатра – виртуальный 3D-тур для зрителей.

В онлайн вышел и иркутский «Театр Пилигримов», показав в сети в День театра спектакль «Страсти по Марии». Также ко Дню театра запустил свой YouTube-канал и театр кукол «Аистенок» – здесь зрителям в период карантина обещают демонстрировать лучшие спектакли из репертуара.

Иркутское театральное училище также заявило о намерении уйти в онлайн – серия трансляций началась там 25 марта, преимущественно это – дипломные спектакли выпускников. Всего планируется показать 10 спектаклей и концерт . Кроме того, в онлайн-режиме училище планирует провести и день открытых дверей. Кстати, о намерении пойти таким путем заявили и многие другие вузы и сузы.

Звезды-онлайн

Стоит отметить, что онлайн-трансляции спектаклей и концертов – это не только региональная специфика. Так, в сети демонстрируются в период карантина спектакли самого известного в России театрального фестиваля « Золотая маска » – как конкурсные этого года, так и прошлых лет. Провели или обещают провести виртуальные концерты многие известные исполнители, вынужденные из-за коронавируса отменить гастроли. Среди них «Би-2», «Ария», Елка.

Одним из первых онлайн-концерт, открывающий целый цикл , организовал в московской филармонии и знаменитый пианист, уроженец Иркутска Денис Мацуев.

– Сейчас, мягко говоря, необычная пора для людей искусства, деятельность которых связана с концертами и спектаклями. Но жизнь должна продолжаться. Классическая музыка будет существовать всегда. И как я вам не устаю говорить – она лучшая терапия от всех болезней, невзгод, вирусов, – заявил музыкант.

Одновременно и многие интернет-ресурсы открывают свободный доступ хотя бы к части до этого платных трансляций – с оговоркой, что это делается лишь на период карантина. Кроме того, растет популярность видео-пособий по различным видам рукоделья и прочего хендмэйда – многие вынужденные домоседы, наконец, начинают осваивать умения, которые давно откладывали на потом.

Самоизоляция – повод для учебы

Стоит отметить, что и местные образовательные проекты переходят в режим-онлайн. В частности, из реала в сеть на время карантина ушел проект «Научные weekend-Ы» – ранее лекции в его рамках можно было услышать по субботам в научной библиотеке ИГУ имени Распутина.

Также в онлайн-формате в этом году транслировалась традиционно проходящая, в том числе, в Иркутске Ночь тротуарной астрономии. Ранее иркутяне на этом увлекательном мероприятии обычно присутствовали «вживую», но корнавирус внес свои коррективы.

В онлайн-режиме на этот раз будут проходить и тренировки и подготовка танцевальных номеров к традиционному «Вальсу Победы», в котором многие иркутяне участвуют обычно 9 мая. Иркутские гиды также запустили собственный проект, проводя цикл тематических экскурсий онлайн.

Также повышенной популярностью в период карантина стали пользоваться и многие образовательные интернет-ресурсы. Тем более что многие из них также сейчас открывают на время бесплатный доступ к учебным материалам.

В здоровом теле – здоровый дух?

Несмотря на изоляцию, жители Иркутской области имеют возможность тренировать не только ум, но и тело. Так, Минспорта региона организовало онлайн-тренировки под руководством самых известных и титулованных спортсменов Приангарья.

Также в областном Минспорта сообщали, что всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» присоединились к акции министерства спорта Российской Федерации «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». В рамках акции общество разработало марафон бесплатных тренировок , чтобы россияне не переставали заниматься физической активностью на время самоизоляции. В нем может принять участие любой желающий вне зависимости от возраста и географии. Все упражнения можно выполнять дома, не нарушая режим самоизоляции.

Также в формат онлайн-тренировок перешли и некоторые спортивные клубы Иркутска.

Стоит отметить, что пока карантин продолжается, практически каждый день появляются новые онлайн-ресурсы, позволяющие занять себя, сидя дома. Однако будет ли этого достаточно для сохранения психического здоровья иркутян – вопрос пока открытый.

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По инф. Телеинформа

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