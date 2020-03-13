Археологи ИГУ продолжают работу по созданию научного центра – лаборатории геоархеологии Байкальской Сибири, аккумулирующей огромный объем данных, использование которых позволит получать результаты мирового уровня в области исследований культур каменного века Северной Азии.

Напомним, с 2018 года исследования проводятся в рамках проекта «Байкальская Сибирь в каменном веке: на перекрестке миров», получившего финансовую поддержку правительства Российской Федерации и отвечающему целям и задачам национального проекта «Наука». Объявленный размер мегагранта составил 54 миллиона рублей на три года. О работе по проекту рассказала его соруководитель, директор научно-исследовательского центра «Байкальский регион» ИГУ Екатерина Липнина.

– Мы создаем информационную систему тематических баз данных, которая позволит не только хранить имеющуюся и приобретенную информацию, но и оперативно вводить ее в научный оборот. Благодаря этому облегчается работа по созданию обобщенных моделей жизнедеятельности древних сообществ на определенном отрезке времени. В нашем случае – это каменный век на территории Байкальской Сибири. Построение таких моделей позволяет проводить корреляции, делать выводы о том, по каким тенденциям развивалось общество Байкальского региона. Более того, наша местность – это своеобразный транзит, который включает в себя множество элементов европейских и азиатских линий развития сообществ каменного века. Различные древние культуры соприкасались, взаимодействовали и обменивались традициями именно на околобайкальских территориях. В этом заключается специфическая особенность нашего проекта, – отметила она.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, разработка тематических баз идет на российском и на мировом археологическом уровнях. Но законченной системы еще нет. Именно поэтому этот проект можно считать новаторским.

– Детали, которые обрабатываются в процессе работы над проектом, также дают новые знания – и это тоже своего рода открытие. Очень важен накопленный и необработанный объем информации, который продуцируется и будет продуцироваться. Нам необходимо правильно его оформить, сохранить и представить.

Помимо этого, особенностью проекта является его междисциплинарность. Усилия над исследованиями объединили специалисты в области археологии, этнологии, палеоэкологии, почвоведения, палеогеографии, геологии, программирования и др. В ходе работы ученым удалось найти новые археологические местонахождения и получить знания об объектах, которые ранее не были проанализированы.

– Например, нами детально изучен и описан Китойский мост, обнаруженный археологами-любителями в начале 2000-х годов. Объект оказался весьма оригинальным с точки зрения геологической ситуации. Кроме того, отмечу, что проект позволил нам разработать стандарты, которые напрямую связаны с описанием археологических материалов (каменные/костяные орудия труда, ритуальные изделия) и последующим их внесением в информационную базу, – говорит Екатерина Липнина.

Ученый также подчеркнула роль, которую играет в исследованиях молодежь, составляющая половину от общего количества научного коллектива. Возможным это стало благодаря мегагранту, условия которого позволяют проводить стажировки для молодых специалистов, что сказывается на реализации проекта наилучшим образом. Екатерина Липнина считает, что молодые научные сотрудники – это всегда некий живой источник, позволяющий смотреть на предметы под другим углом, а также незаменимая перспектива развития исследований и взаимное обогащение знаниями.

– Молодое поколение учится не только исполнять обязанности по проекту, но и презентовать полученные научные результаты в достаточно серьезных изданиях. Наши студенты, окончив бакалавриат, уже имеют послужной список в виде публикаций, а к этому стремятся многие. Кроме того, сейчас политика государства всецело направлена на подготовку молодых специалистов и исследователей, что создает преемственность и формирование традиций в области науки, – считает она.

Ядро коллектива лаборатории геоархеологии Байкальской Сибири составили специалисты в области археологии, этнологии, палеоэкологии, зооархеологии, почвоведения, палеогеографии, геологии, информационных технологий и программирования. В числе сотрудников два доктора наук, двенадцать кандидатов наук, три аспиранта и девять студентов.

– Мне очень нравится работать в большом коллективе и перенимать опыт у старших коллег, но больше всего привлекают полевые раскопки и экспедиции, на которые мы выезжаем каждое лето. Это необычный опыт: жизнь в палатках, каждодневная работа на раскопе, получение огромного спектра навыков. Они начинаются от написания первых научных статей и заканчиваются приобретенным умением рисовать, фотографировать, писать отчеты и работать в различных компьютерных программах. Многому приходится учиться быстро и в экстремальных условиях, – добавляет студентка второго курса магистратуры исторического факультета ИГУ по направлению «Археология» Ксения Крутикова.

По инф. Телеинформа

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