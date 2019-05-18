Саженцы у танка

Акция прошла в рамках митинга, посвящённого 74-й годовщине Великой Победы. В торжественном мероприятии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, «дети войны», служащие иркутского гарнизона, представители общественных и религиозных объединений, курсанты, школьники.

– Сегодня мы отдаём дань памяти погибшим на фронтах, чествуем и благодарим тех, кто ковал Великую Победу. Своим примером и мужеством ветераны и участники боевых действий, труженики тыла помогают нам воспитывать молодёжь, любить свою Родину и гордиться ей. Подвиги советских граждан неоценимы и незабываемы. Именно они дали нам возможность жить под мирным небом. Низкий вам поклон, – поздравила участников митинга глава Правобережного округа Иркутска Надежда Лебедева.

На торжественном митинге выступили почётные гости, состоялось возложение гирлянды и цветов у памятника БМ-13 «Катюша». Минута молчания сопровождалась перезвоном церковных колоколов. В завершении были высажены саженцы сибирской ели.

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