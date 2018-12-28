Самое хлебное место

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Беседовал Михаил ДЕНИСКИН   
28 Декабря 2018 г.
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irk centr rinok

Когда-то здесь была глухомань: лес, болото, кустарник, речка Грязнуха. Тут-то, на окраине, и построили каменный арсенал, чтобы хранить боеприпасы, оружие. И никто не думал, что со временем это не просыхающее комариное место станет центром городской торговли.

Центральный рынок – гордость иркутян.

Центральный рынок – гордость иркутян

Сдувая пыль столетий...

А торговали в Иркутске повсеместно и где чем придётся. С холодами от Байкала к городу спускалась «ангарщина» – сезонные ватаги рыбаков. И в створе Дёгтевской (теперь Российская) на рыбные ряды вываливались омули, сиги, таймени, осетры. Близ городских боен (район нынешней «Фортуны») бойко шла торговля мясом. А ещё были хлебный, мелочной, сенной, дровяной базары...

Потом ветхий арсенал разобрали, Грязнуху засыпали обломками, поставили ряды, важню (большие весы под крышей), коновязь. В 1848 году сюда перевели торговлю сеном, дровами и тесом (именно с этого года Центральный рынок Иркутска отсчитывает свою историю). А с 1859 года стали торговать зерном и мукой, от того место прозвали Хлебным, как и всю площадь.

Сравнивать цены – дело зряшное: во всякие времена деньги имеют разную стоимость. Взять, к примеру, первые годы советской власти. В июле 1921 года цены на базаре были сумасшедшими: горох и греча по 80 000 рублей, чай кирпичный – 65 000, мука пшеничная – 60 000, мука ржаная – 35 000, мыло – 13 000 (всё за фунт, то есть за почти полкило), яйца по 6 000 за десяток, спички – 8 000 коробок, каток ниток – 14 000, дрова – 35 000 воз...

Далее положение выравнивалось. Предвоенный 1940 год был для иркутян довольно сытным: и урожай у крестьян был хорош, и мяса-молока-яиц вдосталь.

В марте 1959 года отметили 100 лет, как хлебный базар перевели с Ивановской на Арсенальскую площадь, где она отныне стала центром торговой жизни Иркутска. Кстати, 20 сентября того года областная газета сообщила: «При проведении строительных работ на территории Центрального рынка обнаружено залегание грунтовых вод на глубине 1,5 метра от поверхности земли с притоком до 100 кубометров в час. Это подтверждает наличие здесь в XVIII веке болота». И до сих пор бытует легенда, что Грязнуха не иссохла, а бежит себе под землёй, омывая подвалы торгового комплекса, полицейского клуба «Дзержинка» и кинотеатра «Художественный».

А ещё помнится...

Пока строился крытый тёплый рынок, вся торговля шла с деревянных прилавков, которые рядами стояли под крышами. Мне, тогда мальцу, почему-то более всего запомнились лошадки – во множестве они стояли вдоль ул. Литвинова, уткнув морды в торбы с овсом. Тут же, задрав оглобли к небу, ждали хозяев телеги.

Хлебный рынок (на заднем плане здание, на месте которого сейчас ДК им. Дзержинского).

Хлебный рынок (на заднем плане здание, на месте которого сейчас ДК им. Дзержинского)

В канун Нового 1965 года крытый рынок открылся. Главный корпус на 500 торговых мест и холодильный на 470 тонн сразу стали притягательными для покупателей и продавцов. При этом «старый» рынок в тёплое время ещё продолжал бурно жить. Располагался он на месте нынешнего торгового комплекса и был обнесён забором.

Крытый теплый рынок, открытый 31 декабря 1965 года.

Крытый теплый рынок, открытый 31 декабря 1965 года

Базар или рынок – такого вопроса не стояло: не только старики, но и современные иркутяне говорят так и этак. Моя бабушка брала меня «по мясо, рыбу и зелень». И с Баснинской (Свердлова) мы пешком шли к рынку по Пестерёвской. Приходили, когда день уже истаивал, и торговцы сбрасывали цену. Бабуля обходила ряды по меньшей мере раза три. В первый «заход» присматривалась и приценивалась, везде задавая один вопрос:

– У те почём?

На втором круге – торговалась, на третьем – покупала (бумажные деньги доставала из лифчика, а мелочь – из завёрнутого узелком носового платка).

Рыбы было много: крупная разложена на прилавках, её смачивали водой, а помельче покоилась в бочках с рассолом. После бабуля шла к прилавкам, где продавался омуль «с душком». Если вы – человек брезгливый, то вам никогда не постичь притягательности вкуса этой рыбы, которую иностранцы зовут «испорченной». Нежнейшая, деликатнейшая, вкуснейшая – больше слов подобрать не могу: ценители такой рыбы и без того поймут.

Китайцы. Этих крикливых торговцев было много. Прирождённые огородники, они уже с весны привозили на базар молодую редиску и зелёный лук. Готов поклясться: ни о какой искусственной возгонке овощей, ни о каких нитратах тогда и не помышляли. И у этих трудяг безошибочно можно было выбрать хрусткую капусту, сладкие помидоры и морковь, лиловую свёклу с букетами ботвы, пахучие огурцы и укроп.

А рядом – круги замороженного молока: белоснежные, с желтизной масла и с торчащими из них палочками. Растопленное дома, это деревенское молоко было самым вкусным в жизни!

...Крытое здание рынка простояло почти 30 лет. Ничего хорошего о нём сказать не могу. Огромный бетонный короб. Внутри неуютно. Воробьи и голуби. Широкие прилавки. Много кавказцев – галдящих, бесцеремонных, приставучих: их товар – фрукты и цветы. А вокруг сумрачно, душно, сыро. На полу – лужи.

«Торговое сердце Иркутска»

Так было написано на вывеске нового рынка, который открыли в 1995 году. Красивый, мощный. Действительно, центр городской торговли: более 700 торговых мест, около сотни павильонов (не считая «зелёного» рынка на улице), более двух тысяч человек, занятых здесь торговлей.

Вот что о нём писали в справочнике «Иркутск торговый» за 2005 год: «Сегодня Центральный рынок ежедневно посещают более 60 тысяч покупателей. Он – единственное в России муниципальное торговое предприятие, приближенное к мировым стандартам – такую оценку при посещении дают ему многочисленные российские и иностранные гости, руководители регионов, правительства России...»

Что же тянет сюда людей? С точки зрения обывателя рискну предположить, что покупателей влечёт многообразие, свежесть и качество продуктов. Ведь на рынке своя санитарно-ветеринарная лаборатория, мощные холодильные камеры. И именно здесь закупают мясо, рыбу, овощи и фрукты рестораны Иркутска.

И для торговцев работать здесь прибыльно и престижно. Не раз замечал: постоянные покупатели и продавцы знают друг друга в лицо, называют по имени. Значит, между ними давние и доверительные «товарно-денежные отношения», где обман и обвес – вещи, из ряда вон выходящие. А всё это вместе и формирует как авторитет торгового заведения, так и многолетнюю привычку горожан закупать продукты именно здесь – на Центральном рынке. К тому же сюда ходит транспорт со всего города, а стоянки, хотя и платные, но вместительные и надёжно охраняемые.

Директору волноваться некогда

При всех этих привлекательных факторах на рынке, как и в любом крупном торговом заведении, всегда бывают проблемы, которые требуют немедленных, но взвешенных решений. Более четырёх лет этим сложным хозяйством руководит Владислав Свердлов. До этого у него уже был почти 20-летний опыт работы в коммерческих структурах.

Депутат Думы г. Иркутска двух созывов, руководитель МУП «Центральный рынок» В.Л. Свердлов.

Депутат Думы г. Иркутска двух созывов, руководитель МУП «Центральный рынок» В.Л. Свердлов.

– Но когда мэр Иркутска Дмитрий Бердников поручил мне этот участок и я, познакомившись с его деятельностью, испытал...

– Волнение?

– Нет, скорее удивление. От масштабности предприятия, торгового оборота, профессионализма работников. И весь этот громоздкий механизм должен работать чётко и бесперебойно. Мы же не можем закрыть рынок «на ремонт» – приходится проводить все работы «на ходу».

Начали с модернизации рыбных рядов – свели все виды рыбной продукции в одно место, добавили торговые места, планируем поставить здесь бассейн с живой рыбой.

Или вот электрика: произвели сборку новых электрощитов и замену вводных кабелей – этого не делалось лет двадцать. Навели порядок и на территории: всё заасфальтировали, заменили прилавки на улице, сделали освещение, привели в порядок парковку.

Сейчас работаем над вентиляцией. Начали и замену холодильных витрин. Само холодильное оборудование ещё как-то менялось по мере необходимости, а вот витрины служат с момента ввода рынка, они уже морально устарели и не отвечают современным требованиям. Меж тем в последние годы появились прилавки, рассчитанные по температурному режиму под тот или иной вид продукции.

Вот поставим такие прилавки, перегруппируем торговые ряды, уберём так называемые югославские домики, которые слишком объёмные, и после всей этой модернизации у нас появится 50 дополнительных торговых мест, а сам рынок станет свободнее и по-домашнему уютнее. Ведь рынки в передовых странах – это просторные залы и национальный колорит.

В будущем году установим также кондиционеры и приступим к ремонту кровли. Да и в самом здании всегда нужно что-то побелить-подкрасить, где-то заменить плитку. Вот на всё это и запланировали около 200 миллионов рублей из собственных средств.

– В микрорайонах города на ярмарках тоже вы торгуете?

– Да. У нас работает больше десятка ярмарок в различных районах Иркутска. В Университетском поставили десять столов, в Топкинском установили четыре прилавка, провели перевооружение ярмарок на Академической и Муравьёва. В Солнечном организовали муниципальный рынок по всем стандартам: с вывозом мусора, уборкой территории, освещением и торговыми прилавками. Что-то подобное, видимо, будем делать и в Байкальском. Там уже стоит шесть прилавков с навесами, но люди просят поставить ещё.

Появление таких социальных ярмарок позволило не только удовлетворить потребности иркутян прямо по месту жительства, но и решить вопросы с предоставлением дополнительных торговых мест, причём с минимальной арендной платой порой всего в 20 рублей за день, для фермеров, садоводов и огородников.

Конечно, эти ярмарки не приносят такого дохода, как весь Центральный рынок. Сейчас у нас около1500 предпринимателей. Эта цифра меняется в зависимости от сезона. Центральный рынок – это определённая субкультура, очень ранимая и хрупкая. В стране практически не осталось муниципальных рынков. На всю Москву лишь один такой. То, что в Иркутске рынок удалось сохранить, это во многом заслуга мэра Дмитрия Бердникова.

За девять месяцев работы МУП «Центральный рынок» в 2018 году выручка составила 166 870 тыс. рублей. Чистая прибыль предприятия составила около 32 млн рублей, что в 15 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Увеличение прибыли связано, в том числе, с сокращением внереализационных расходов, с заключением договоров на клининговое обслуживание, доходов от автостоянки. В планах – дальнейшая реконструкция: ремонт крыши, вентиляции, витрин и холодильного оборудования.

– Владислав Леонидович, Новый год приближается. Наверняка у вас есть рецепт какого-то любимого блюда. Может быть, поделитесь с нашими читателями?

– С удовольствием. Это – старинный еврейский рецепт. Щуку нужно разделать, выбрать все кости, перекрутить в фарш. Затем обжарить лук и чеснок, взять морковь, всё перетереть и добавить в фарш, из которого слепить небольшие шарики. Котлетки варят в воде. Когда всплывут – вынимают, остужают и едят холодными. Блюдо это довольно трудоёмкое, но оно обязательно порадует любителей вкусной и здоровой пищи. С Новым годом!

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