Родственникам сибирского солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, передали его медальон

В Иркутске родственникам сибиряка Николая Волкова, погибшего в годы Великой Отечественной войны, передали его медальон. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Николай Кузьмич Волков был призван Заларинским РВК к исполнению воинского долга в 1940 году, пропал без вести в Ленинградской области. В 2010 году в районе станции Тигода Ленинградской области поисковый отряд «Аверс» из Киришей нашёл останки бойца РККА с медальоном. С первого раза медальон прочитать не удалось, бойца похоронили в урочище Дубовик Киришского района Ленинградской области.

Однако 18 января 2019 года медальон удалось прочитать полностью. Это произошло в ходе круглого стола «Солдатский медальон. Современные методики работы с угасшими записями», организованного Московской общественной организацией «Поиск» и лабораторией «Солдатский медальон» Московского городского поискового центра в Центре судебной экспертизы Министерства юстиции РФ. Благодаря совместной работе поисковиков из Ленинградской, Вологодской, Иркутской областей удалось найти солдата, похоронить в соответствии с воинскими и религиозными обычаями, а также отыскать родственников.

В Иркутской области, к слову, работает молодежная общественная организация поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти», которая помогает семьям найти их героев. Всего в годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 200 тысяч сибиряков, вернулась только половина из них. Многие пропали без вести.

СПРАВКА:

Иркутская областная молодежная общественная организация поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти» работает в регионе с 1998 года, объединяет 28 отрядов по всей области. Приоритетное направление деятельности организации – поисковые экспедиций по выявлению, сохранению и увековечению памяти погибших защитников Отечества на местах боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

По инф. Телеинформа

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