Приемная семья. Как в Иркутской области научились брать под опеку пожилых

25 приёмных семей для пожилых людей и инвалидов создано в Иркутской области. Региональный закон о такой форме жизнеустройства и социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам вступил в силу 1 января 2019 года. О его реализации рассказала начальник управления организации социального обслуживания граждан министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Анна Пшеничникова.

Приёмные семьи для пожилых людей и инвалидов созданы в Балаганском, Зиминском, Куйтунском, Усть-Илимском, Усольском, Заларинском, Черемховском, Боханском, Чунском, Тайшетском, Качугском, Киренском, Эхирит-Булагатском и Слюдянском районах. В них проживают 27 человек. Это одинокие пожилые люди в возрасте от 80 до 90 лет, трое из них старше 90 лет, 17 человек имеют инвалидность. У них нет родственников, или они утратили с ними связь и нуждаются в уходе, некоторые не имеют жилья. В свою семью их приняли как семейные, так и одиноко проживающие граждане трудоспособного возраста или пенсионеры.

Для создания приёмной семьи граждане обращаются с заявлением в комплексные центры социального обслуживания населения, специалисты которых помогают подготовить документы и заключить договор. Он трёхсторонний, его подписывают пожилой человек (инвалид), гражданин, осуществляющий уход, и комплексный центр социального обслуживания населения.

Согласно договору, гражданин, оказывающий помощь, должен обеспечить постоянный уход за принятым в приёмную семью пожилым человеком или инвалидом с учётом его состояния здоровья, предоставлять горячее питание, помогать принимать пищу, проводить гигиенические процедуры, создать надлежащие жилищно-бытовые условия, обеспечивать одеждой, обувью, постельными принадлежностями, организовывать прогулки и т. д. Гражданин, осуществляющий уход, получает ежемесячную денежную выплату. Её размер с учетом районирования составляет от 3 900 рублей до 4 225 рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты повышается на 50% в случае, если гражданин, нуждающийся в социальной помощи, является инвалидом I группы, либо достиг возраста 80 лет. В областном бюджете в 2019 году на реализацию закона предусмотрено 993,6 тыс. рублей.

В трёхстороннем договоре также указывается размер денежных средств, которые члены приёмной семьи вносят ежемесячно в общий бюджет. В личном пользовании пожилого человека (инвалида) должно оставаться не менее 25% от его дохода.

В обязанности комплексного центра как третьей стороны договора о приёмной семье входит контроль за исполнением оговорённых условий. Специалисты учреждения ежемесячно посещают приёмную семью, знакомятся с условиями проживания пожилого человека или инвалида, оценивают полноту ухода за ним, проверяют использование бюджета семьи в соответствии с договором, выявляют проблемные вопросы, при необходимости оказывают консультативную помощь. В случае нарушения условий договора принимаются меры по их устранению, вплоть до расторжения договора.

– Первые результаты реализации закона показывают востребованность этой технологии. Поступают новые обращения от граждан, желающих принять в семьи пожилых людей и инвалидов. Устройство в семьи позволяет продлить период их пребывания в домашних условиях без помещения в стационарные учреждения социального обслуживания. Это имеет положительный социальный эффект, а также способствует эффективному расходованию бюджетных средств, – отметила Анна Пшеничникова.

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