Помогите зоопаркам! Из-за вынужденного закрытия животным не хватает кормов...

Иркутский зоосад продолжает принимать помощь от неравнодушных горожан. В связи с временным закрытием учреждения для посещения, питомнику требуются продукты питания и деньги на покупку кормов.
Как сообщает пресс-служба зоосада, в первую неделю вынужденного закрытия благодаря помощи горожан удалось приобрести корма, которых питомцам хватит почти на две недели.
– Так как дата возобновления работы Зоосада еще неизвестна, то мы продолжаем принимать продукты и денежные средства на питание животным, – рассказали в питомнике.
Что можно привезти:
Овощи и фрукты (лучше, если они будут без срезов, не измельченные и не влажные).
Крупа, зерно цельное, зерно дробленое, семечки.
Яйцо, творог, курица, куриные продукты (сердечки, печень, желудки, головы), говядина, ливер говядины, козлятина, крольчатина, насекомые (зофобас, мадагаскарские тараканы, сверчки и пр.), рыба свежая (не соленая и не жирная).
Все продукты должны быть без признаков гниения и без плесени, не обработанные химикатами и прочими веществами, опасными для здоровья животных. Замороженные овощи и фрукты также не подойдут.
Также о сборе помощи объявила Иркутская зоогалерея. Благодаря помощи жителей сейчас удалось сформировать запас продуктов питания на пару недель и выделить средства на покупку медикаментов для животных на ближайший месяц. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки дата открытия зоопарка неизвестно, а значит, помощь учреждению может еще понадобиться.
Продукты для животных Иркутского зоосада можно привозить ежедневно с 09:00 до 22:00. Оба входа в ботанический сад закрыты, у ворот нужно позвонить по номеру: 66-46-39. После этого выйдет сотрудник и заберет продукты. Деньги на питание животным можно переводить сюда: 410017325761336, Иван Александрович С. (Яндекс кошелек); 8-904-154-40-13, Иван Александрович С. (карта Сбербанка).
Информацию о том, чем помочь Иркутской зоогалерее, можно уточнить по телефону: 8(3952)93-77-02. Карта для финансовой помощи (мобильный банк) - Вадим Евгеньевич, тел. 8-964-351-17-11. Помощь ежедневно с 12:00 до 16:00 примут в филиале зоогалереи (Дом природы) по адресу: Иркутск, улица Байкальская, 54 (на двери звонок). Филиал на Фортуне закрыт.
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