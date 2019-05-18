Памяти выдающегося земляка

В Иркутске по адресу: ул. Ленина, д. 18 появилась мемориальная доска в память о партийном и государственном деятеле, участнике Великой Отечественной войны, первостроителе иркутской ГЭС, председателе Иркутского областного Совета ветеранов, почётном гражданине Иркутской области Петре Московских.

– Мы открываем эту мемориальную доску в знак уважения и признания огромного вклада Петра Московских в развитие нашего города и региона. Петр Фёдорович родился в посёлке Залари Иркутской области, но ему было суждено связать свою судьбу с нашим городом. В годы Великой Отечественной войны он после Сретенского пехотного училища командиром стрелкового взвода воевал на Первом Прибалтийском и Третьем Белорусском фронтах. Пётр Фёдорович был дважды ранен, все тяготы войны он прошёл вместе со своим народом. Победу встретил уже с двумя орденами Отечественной войны первой степени, – отметил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.

После войны Пётр Московских работал в комсомольских, советских и партийных органах. 20 лет руководил областным Советом ветеранов. Награждён почётной грамотой Всероссийского Совета ветеранов, почётным дипломом российского комитета «Победа» и званием «Почётный гражданин Иркутской области».

Почтить память выдающегося земляка на торжественном открытии собрались более пятидесяти человек: родственники, друзья и коллеги Петра Московских, представители городской администрации, почётные граждане Иркутска, члены общественной палаты, горожане.

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