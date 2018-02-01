От тайги до британских морей

Столетие создания Рабоче-крестьянской Красной армии отметят в Иркутске.

В Иркутске с февраля начнётся празднование столетия создания Рабоче-крестьянской Красной армии. План проведения тематических мероприятий был представлен на заседании рабочей группы, которое провёл мэр города Дмитрий Бердников.

– Мы сегодня обсуждаем событие, очень важное для всей страны: в этом году исполняется 100-лет нашей армии. У неё было много названий, но суть не поменялась. С нашей армией связано много судеб иркутян. Мы должны достойно отметить это событие в память о тех, кого уже нет, и для воспитания будущего поколения, – отметил глава города.

Как рассказал начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики Виталий Барышников, мероприятия будут проводиться в течение всего года. В феврале после ремонта будет открыта основная экспозиция филиала музея Иркутска «Солдаты Отечества». Также в течение февраля пройдут выставки и экспозиции в библиотеках города и в основном здании музея истории города Иркутска им. Сибирякова. 22 февраля посещение городских музеев для всех военнослужащих будет бесплатным.

Кроме того, сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в честь юбилейной даты будут организованы для молодёжи кинопоказы легендарных фильмов о службе отечеству с последующим обсуждением. Первые кинопоказы фильма «Офицеры» пройдут в городском молодёжном центре с 19 по 21 февраля 2018 года.

Также столетию Красной армии посвящён ряд спортивных мероприятий. Для школьников и молодёжи будут организованы уроки мужества, исторические квесты, интеллектуальные игры, встречи с ветеранами Вооружённых сил, воинами-афганцами. В городских школах пройдут концерты для ветеранов.

Новую акцию единых действий планируется провести 21 февраля. После возложения гирлянд и цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы» волонтёры сделают то же у всех памятников и мемориальных досок города, установленных в честь военных.

Виталий Барышников отметил, что представленный план будет ещё дополнен мероприятиями по предложениям общественных организаций.

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