«Научные weekend-Ы» будут работать в режиме онлайн

Проект научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы» продолжит свою работу в режиме онлайн. Об этом сообщают организаторы.

Ранее лекции проходили каждую субботу в стенах научной библиотеки ИГУ имени Распутина. В ближайшую субботу 28 марта мероприятие впервые пройдет в интернете.

– Мы попробуем режим встреч без зрителей, но теперь вы будете слушать лекции с домашнего компьютера или телефона, а свои вопросы задавать в режиме онлайн в социальной сети Facebook, – сообщают организаторы.

Лекцию «Почему умные не всегда богатые: актуальные вопросы, адекватные ответы» прочтет кандидат философских наук, доцент, ученый секретарь ученого совета Института социальных наук ИГУ, руководитель НПЦ «Креативный город» Татьяна Фальковская. Начало трансляции в 11:00 #НаучныеУикендыИГУ #ПрямойЭфир.

Организаторы проекта – Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» и Иркутский государственный университет – открывают старейший вуз Восточной Сибири и Дальнего Востока для города.

Пятый сезон «Научных weekend-ов» включает в себя всего 12 лекций.

По инф. Телеинформа

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