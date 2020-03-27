«Научные weekend-Ы» будут работать в режиме онлайн

Проект научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы» продолжит свою работу в режиме онлайн. Об этом сообщают организаторы.
Ранее лекции проходили каждую субботу в стенах научной библиотеки ИГУ имени Распутина. В ближайшую субботу 28 марта мероприятие впервые пройдет в интернете.
– Мы попробуем режим встреч без зрителей, но теперь вы будете слушать лекции с домашнего компьютера или телефона, а свои вопросы задавать в режиме онлайн в социальной сети Facebook, – сообщают организаторы.
Лекцию «Почему умные не всегда богатые: актуальные вопросы, адекватные ответы» прочтет кандидат философских наук, доцент, ученый секретарь ученого совета Института социальных наук ИГУ, руководитель НПЦ «Креативный город» Татьяна Фальковская. Начало трансляции в 11:00 #НаучныеУикендыИГУ #ПрямойЭфир.
Организаторы проекта – Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» и Иркутский государственный университет – открывают старейший вуз Восточной Сибири и Дальнего Востока для города.
Пятый сезон «Научных weekend-ов» включает в себя всего 12 лекций.
Почти половина жителей России – женщины. Число получается внушительное, но на него почему-то не всегда обращают внимание в должной мере. Уже который год исправляет эту оплошность Оксана Пушкина, которая своим женским взглядом старается присмотреться к проблемам прекрасного пола.
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES модернизировал конструкцию ЦМК шин КАМА NF 202 315/70R22.5. Была проведена работа по анализу ходимости модели в различных условиях эксплуатации. Кроме того, специалисты учли пожелания потребителей. Плечевая зона шины была улучшена для того, чтобы минимизировать появление концентрации напряжений предельных деформаций. Теперь 315/70R22.5 КАМА NF 202 выпускается на усовершенствованных пресс-формах.
Все мировое театральное сообщество 27 марта Всемирный день театра. Он был установлен в Вене в 1961 году IX конгрессом Международного института театра и ежегодно проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
В Египте археологи решили доказать, что знаменитый Большой сфинкс в Гизе был построен не случайным образом, а в строгой ориентации с траекторией движения Солнца. Команда во главе с доктором Захи Хавассом сделала снимки в дни весеннего равноденствия, доказывающие, по ее мнению, эту теорию.
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Немецкий пекарь увеличил свой доход, продавая сделанные им торты в виде туалетной бумаги. (Гибкость и креативность мышления - ценное качество, согласитесь. Если кто-то терпит убытки, то кто-то, напротив, наращивает доход. Главное — применить смекалку. - прим. МГ.)
В Чите суд лишил родительских прав женщину, дети которой жили в заброшенном здании вместе с отцом. Он сдавал металлолом и покупал на эти деньги продукты малышам и обогревал их как мог. Это история, которая тронула, пожалуй, каждого. Мы рассказывали о ней...
По итогам виртуального саммита лидеров G20, на котором обсуждались вопросы преодоления последствий пандемии COVID-19, было принято решение вложить $5 триллионов в мировую экономику для преодоления последствий распространения коронавируса.
Первые перелетные птицы, летящие из Китая, Африки, Италии и других южных стран, добрались до столичного региона. (Пока весь мир ожесточенно сражается с коронавирусной инфекцией и сидит на карантине, природа просыпается ото сна, но многие этого в панике уже и не замечают. - прим. МГ.)
Силовики задержали бывшего заместителя начальника курса Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России. Майора подозревают в вымогательстве взяток с курсантов на общую сумму почти в 5 миллионов рублей.
Коронавирус шагает по планете, не делая различий между обычными и очень знаменитыми людьми. На днях симптомы новой болезни обнаружил у себя 81-летний актёр Александр Збруев и поспешил обратиться за медицинской помощью.
В нью-йоркской больнице скончался американский актер Марк Блум. Причина смерти — осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19. О кончине артиста сообщили западные СМИ, ссылаясь на его супругу и актрису Джанет Зариш.
Парламентарии Северной столицы решили легализовать высотные экскурсии. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли на пленарном заседании в Мариинском дворце. Инициативу выдвинул комитет по законодательству ЗакСобрания. (Об очаровании петербургских крыш и умопомрачительных видах с них, действительно, можно говорить часами... прим. МГ.)
Совет Федерации на заседании 25 марта одобрил закон, по которому выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» полностью освобождаются от НДФЛ независимо от их размера. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
Эксперты Big Data компании X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») подсчитали, что россияне в марте на фоне новостей о коронавирусе и девальвации рубля запаслись продуктами почти на 4 месяца. Напомним, что в США даже придумали неологизм для обозначения людей, которые массово скупают продукты питания в магазинах из-за коронавируса — ковидиоты.
Клиенты Сбербанка теперь могут начать инвестировать в свою будущую пенсию в Сбербанк Онлайн. В приложении банка в разделе «Инвестиции и пенсии» появилась возможность оформить договор индивидуального пенсионного плана (ИПП) НПФ Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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