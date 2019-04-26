Патриотическое мероприятие «Наследники победителей» провели ветераны Афганистана в Иркутске. Встреча, посвящённая 74-й годовщине Великой Победы, прошла в ДК «Дружба».

– В зале собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны Афганистана, союз десантников, чтобы пообщаться с юнармейцами. Благодаря героическому подвигу наших дедов и прадедов мы живём в нашем многонациональном государстве, – отметил председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий Владимир Кобзарь.

Вокальная группа «Афганцы Сибири» исполнила патриотические композиции, посвящённые Родине, тем, кто отдал жизни, защищая свою страну.

– Такие мероприятия помогают воспитывать правильные идеалы – самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству. Сегодня юнармейцы встретились со свидетелями тяжёлых военных событий, участниками боевых действий, награждёнными боевыми орденами и медалями, на которых нынешней молодёжи необходимо равняться, – подчеркнул начальник отдела молодёжной политики администрации города Иркутска Иван Смолкин.

Организаторы патриотического мероприятия «Наследники победителей» – иркутская областная общественная организация ветеранов Афганистана и участников боевых действий. Встреча прошла при поддержке администрации города Иркутска.

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