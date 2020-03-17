На Иркутск нахлынет «Эковолна»

В Иркутске впервые пройдёт масштабный экологический фестиваль «Эковолна». Он запланирован на 27 и 28 марта, сообщают организаторы.

– Цель фестиваля – это своего рода «перезагрузка» жизни горожан в сторону экологизации быта, улучшения качества жизни. Важно «перезагрузку» начинать с себя и своей команды. Поэтому было принято решение провести фестиваль в формате «Ноль отходов», – рассказала руководитель организации «Мой Байкал» Надежда Николаева.

На мероприятии запланировали более 20 различных познавательных и развлекательных мероприятий для взрослых и детей. Фестиваль задуман как семейный эко-уикенд, который позволит сформировать новые экопривычки, познакомиться с единомышленниками, запустить новые проекты, узнать об эковолонтерстве.

В рамках фестиваля пройдут дискуссии, экологические лектории, эконетворкинг, квиз, дармарка, показы экологических мульт/кинофильмов, мастер-классы, акция по сдаче мусора на переработку, различные выставки и масса других мероприятий для детей и взрослых.

Специальный гость фестиваля – первый в России экотренер, известный экоактивист, блогер, создатель компании «Зеленый драйвер» Роман Саблин.

Мероприятие будет проходить в библиотеке Молчанова-Сибирского. Подробная программа фестиваля на сайте мероприятия .

По инф. Телеинформа

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