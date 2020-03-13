На фестивале «Книгамарт-2020» ожидается 85 мероприятий и 14 презентаций книг

В дни международного книжного фестиваля «Книгамарт» в Иркутской области пройдет 85 мероприятий. Книжными событиями будет охвачено 12 муниципальных образований региона. Об этом рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции 11 марта.

– Иркутску очень повезло, потому что у нас есть много книжных проектов и фестивалей. Когда у нас родилась идея проведения фестиваля в «Молчановке», а это был конец 2018 года, мы пришли к директору Ларисе Сулеймановой и сказали, что хотим сделать с одной стороны тихую, спокойную площадку, а с другой стороны – чтоб можно было пошуметь. Но это не специальный фестиваль для Иркутска. Наша задача – растормошить Иркутскую область. Это фестиваль для жителей Иркутска и области, – отметил программный директор «Книгамарта» Алексей Петров.

В рамках фестиваля пройдет 85 мероприятий, 14 презентаций книг, восемь выставок, помимо областной библиотеки Молчанова-Сибирского будут задействованы Иркутская областная юношеская библиотека имени Уткина, а также Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева. Присоединились к фестивалю и два иркутских вуза – ИРНИТУ и Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ.

«Книгамарт», по мнению организаторов, поможет по-новому взглянуть на библиотеки, так как мероприятия для поселков и городов области будут проходить в стенах модельных библиотек.

Директор «Молчановки» Лариса Сулейманова отметила, что как только «Книгамарт» в прошлом году закончился, они стали готовиться к фестивалю этого года. Областная библиотека предложила свою ключевую тему для этого мероприятия – исследование книги как таковой, феномен книжной культуры. Организаторы с удовольствием поддержали идею.

– Когда я думала, с чем сравнить «Книгамарт», да и другие книжные фестивали, события, проходящие в Иркутске, я поняла, что это. Это как в древних племенах был человек, который должен был следить за костром. В огонь все время надо что-то подкладывать, чтобы он не погас. Если мы хотим, чтобы люди не разучились разговаривать друг с другом, чтобы люди научились жить в пространстве общих смыслов, если хотим, чтобы при возникновении темы, которая интереса больше чем двум-трем людям, был разговор, нужно такие события устраивать, нужно в это вкладываться. Нужно поддерживать огонь, свет и пламя, – заметила Лариса Сулейманова.

Она добавила, что помимо основной книжной программы на фестивале будут мероприятия, посвященные кино, театру. Впервые в Иркутской области откроется выставка «Страна героев», которую подготовил Государственный музей спорта. Запланированы обширные круглые столы, на которых можно будет не только встретиться и задать вопросы писателям, но и поговорить о жизни вообще или о том, что люди будут читать через 10 лет.

Присутствовавший на пресс-конференции специальный гость фестиваля, известный нарколог, биохимик, йогатерапевт и внук знаменитого советского писателя Самуила Маршака Яков Маршак представил свою тему, которой он посвятит выступление на «Книгамарте».

Яков Маршак разработал целую методику лечения людей с зависимостями йогой и дополнил ее своими знаниями о природе человека.

– Мы делаем генотипирование нескольких белков, которые участвуют в регуляции настроения. Каждый человек по-своему несчастен. Есть такой феномен – синдром дефицита удовлетворенности. Поэтому узнав индивидуальные особенности того, почему человек родился несчастным, мы можем подсказать индивидуальную программу реабилитации. Она основана на различных упражнениях и подкрепляется нейрометаболиками. Это то же самое, что и бодибилдинг, только брейнбилдинг. Проще говоря, мы учим людей развивать те участки мозга, которые ответственны за радость и восторг, а также рассказываем, как компенсировать неконтролируемую тревожность, – отметил Яков Маршак.

Искусствовед, автор блога «PRO искусство», телеэксперт и писатель Мария Санти на фестивале расскажет факты из истории живописи, которые неизвестны большинству, а также презентует свою книгу «Просто об искусстве. О чем молчат в музеях». За 10 лет преподавания истории искусств писатель поняла, что академических знаний о великих художниках недостаточно. Их часто изображают идеальными, высокодуховными людьми без человеческих качеств. Искусствовед же решила развенчать мифы и рассказать всю правду о творцах и их шедеврах.

Полное расписание событий фестиваля «Книгамарт», который будет проходить с 13 по 15 марта, можно посмотреть на сайте knigamart38.ru . Вход на все мероприятия бесплатный.

«Книгамарт» – международный книжный фестиваль, программа которого включает лекции и мастер-классы, спектакли, презентации книг, круглые столы, книжное ток-шоу. Среди направлений «Книгамарта» – художественная литература, нон-фикшн, книговедение, национальная литература, конкурс «Книга года», детская программа и программа Байкальского заповедника. «Книгамарт» впервые прошел в марте 2019 года в Иркутске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Ангарске – в нем приняли участие 105 лекторов и экспертов, события фестиваля посетили 6000 человек. Организаторы фестиваля – Иркутская областная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского, фонд «Новый Альянс», АНО «Центр культурных инициатив «Буквица» и Фонд сохранения памяти и развития наследия Ю. А. Ножикова. Партнёры – министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутская нефтяная компания и конкурс социальных проектов «Губернское собрание общественности».

По инф. Телеинформа

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