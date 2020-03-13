На фестивале «Книгамарт-2020» ожидается 85 мероприятий и 14 презентаций книг

В дни международного книжного фестиваля «Книгамарт» в Иркутской области пройдет 85 мероприятий. Книжными событиями будет охвачено 12 муниципальных образований региона. Об этом рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции 11 марта.
– Иркутску очень повезло, потому что у нас есть много книжных проектов и фестивалей. Когда у нас родилась идея проведения фестиваля в «Молчановке», а это был конец 2018 года, мы пришли к директору Ларисе Сулеймановой и сказали, что хотим сделать с одной стороны тихую, спокойную площадку, а с другой стороны – чтоб можно было пошуметь. Но это не специальный фестиваль для Иркутска. Наша задача – растормошить Иркутскую область. Это фестиваль для жителей Иркутска и области, – отметил программный директор «Книгамарта» Алексей Петров.
В рамках фестиваля пройдет 85 мероприятий, 14 презентаций книг, восемь выставок, помимо областной библиотеки Молчанова-Сибирского будут задействованы Иркутская областная юношеская библиотека имени Уткина, а также Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева. Присоединились к фестивалю и два иркутских вуза – ИРНИТУ и Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ. «Книгамарт», по мнению организаторов, поможет по-новому взглянуть на библиотеки, так как мероприятия для поселков и городов области будут проходить в стенах модельных библиотек. Директор «Молчановки» Лариса Сулейманова отметила, что как только «Книгамарт» в прошлом году закончился, они стали готовиться к фестивалю этого года. Областная библиотека предложила свою ключевую тему для этого мероприятия – исследование книги как таковой, феномен книжной культуры. Организаторы с удовольствием поддержали идею.
– Когда я думала, с чем сравнить «Книгамарт», да и другие книжные фестивали, события, проходящие в Иркутске, я поняла, что это. Это как в древних племенах был человек, который должен был следить за костром. В огонь все время надо что-то подкладывать, чтобы он не погас. Если мы хотим, чтобы люди не разучились разговаривать друг с другом, чтобы люди научились жить в пространстве общих смыслов, если хотим, чтобы при возникновении темы, которая интереса больше чем двум-трем людям, был разговор, нужно такие события устраивать, нужно в это вкладываться. Нужно поддерживать огонь, свет и пламя, – заметила Лариса Сулейманова. Она добавила, что помимо основной книжной программы на фестивале будут мероприятия, посвященные кино, театру. Впервые в Иркутской области откроется выставка «Страна героев», которую подготовил Государственный музей спорта. Запланированы обширные круглые столы, на которых можно будет не только встретиться и задать вопросы писателям, но и поговорить о жизни вообще или о том, что люди будут читать через 10 лет. Присутствовавший на пресс-конференции специальный гость фестиваля, известный нарколог, биохимик, йогатерапевт и внук знаменитого советского писателя Самуила Маршака Яков Маршак представил свою тему, которой он посвятит выступление на «Книгамарте».
Яков Маршак разработал целую методику лечения людей с зависимостями йогой и дополнил ее своими знаниями о природе человека.
– Мы делаем генотипирование нескольких белков, которые участвуют в регуляции настроения. Каждый человек по-своему несчастен. Есть такой феномен – синдром дефицита удовлетворенности. Поэтому узнав индивидуальные особенности того, почему человек родился несчастным, мы можем подсказать индивидуальную программу реабилитации. Она основана на различных упражнениях и подкрепляется нейрометаболиками. Это то же самое, что и бодибилдинг, только брейнбилдинг. Проще говоря, мы учим людей развивать те участки мозга, которые ответственны за радость и восторг, а также рассказываем, как компенсировать неконтролируемую тревожность, – отметил Яков Маршак.
Искусствовед, автор блога «PRO искусство», телеэксперт и писатель Мария Санти на фестивале расскажет факты из истории живописи, которые неизвестны большинству, а также презентует свою книгу «Просто об искусстве. О чем молчат в музеях». За 10 лет преподавания истории искусств писатель поняла, что академических знаний о великих художниках недостаточно. Их часто изображают идеальными, высокодуховными людьми без человеческих качеств. Искусствовед же решила развенчать мифы и рассказать всю правду о творцах и их шедеврах.
«Книгамарт» – международный книжный фестиваль, программа которого включает лекции и мастер-классы, спектакли, презентации книг, круглые столы, книжное ток-шоу. Среди направлений «Книгамарта» – художественная литература, нон-фикшн, книговедение, национальная литература, конкурс «Книга года», детская программа и программа Байкальского заповедника. «Книгамарт» впервые прошел в марте 2019 года в Иркутске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Ангарске – в нем приняли участие 105 лекторов и экспертов, события фестиваля посетили 6000 человек. Организаторы фестиваля – Иркутская областная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского, фонд «Новый Альянс», АНО «Центр культурных инициатив «Буквица» и Фонд сохранения памяти и развития наследия Ю. А. Ножикова. Партнёры – министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутская нефтяная компания и конкурс социальных проектов «Губернское собрание общественности».
Депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что отрицательное отношение к её поправке, позволяющей Владимиру Путину ещё два раза подряд пойти на президентский срок, свидетельствует о нелюбви к России.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не исключает, что Россия и мир оказались на пороге нового кризиса. Об этом он предупредил 12 марта на заседании комитета Совета Федерации по финансовым рынкам.
В подмосковном Одинцово родители четырехлетней девочки заявили в полицию на воспитательницу детского сада. По их словам, женщина избила их дочку за то, что она не хотела ложиться спать. Об инциденте мама ребенка рассказала СМИ.
Sobesednik.ru представил внешность 84-летнего президента Владимира Путина с помощью программы FaceApp уже сейчас. Зачем? Дело в том, что мало кто верит, что Конституционный суд завернет поправку и отправит Владимира Путина в 2024 году на заслуженный отдых.
Марина Левтова была одной из ярчайших звёзд советского кинематографа. Её случайное знакомство с миром кино в итоге подарило нам множество любимых персонажей, которые до сих пор остаются в нашей памяти и наших сердцах. Чем же Левтова смогла покорить жителей СССР?
С горечью наблюдаю, как мы становимся индивидуалистами, перегоняя даже американцев. Их жизненный стержень, кажется, остался нерушимым: «Мой дом – моя крепость», а наши принципы окончательно опрокинулись, полетели вверх тормашками. «Один в поле не воин», «На миру и смерть красна», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» – где все эти мудрые заветы, в какой жизни они остались?
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства в РФ на фоне нестабильности рынков, но власти готовы реагировать. Об этом он заявил 11 марта журналистам.
Предложение депутата Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции. Однако лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента с главами фракций выступил против поправки Карелина, что привело к отказу от досрочных парламентских выборов. По словам близких к администрации президента источников издания, Кремль рассчитывал провести досрочные парламентские выборы в сентябре. Поправка Карелина была согласована с внутриполитическим блоком администрации президента, однако позиция Владимира Путина заключалась в том, что голосование по поправке должно быть консолидированным. Иными словами, для принятия поправки требовалась поддержка всех фракций.
В дагестанском селении Джемикент жители устроили самосуд над односельчанином. Поводом стало осквернение могилы матери. (Эмоции, конечно, часто превалируют над разумом, но все-таки самосуд - это не дело... прим. МГ.)
Мужчины в России спят крепче, чем женщины. Согласно опросу ВЦИОМ, 59% мужчин легко засыпают, а среди женщин таких только 47%. Также 49% женщин признались, что долго не могут заснуть, а среди мужчин таких лишь 34%.
Владимир Зельдин за свою долгую жизнь успел не только стать одним из любимейших актёров для наших соотечественников, но и целых два раза оказаться в Книге рекордов Гиннесса! Такую честь он заслужил своим необычайным трудолюбием.
В лесах острова Мадагаскар существует особая популяция диких кошек, отличающихся крупными размерами. Ученые давно обсуждали вопрос, откуда взялись эти кошки. Обычно считалось, что это или одичавшие потомки домашних кошек, привезенных на Мадагаскар европейцами, или они происходят от диких кошек восточной части Африки, черноногой (Felis nigripes) и степной (Felis lybica), каким-то образом проникших на остров. Но новое исследование показало, что не верна ни одна из этих гипотез.
В Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о запрете всех массовых мероприятий, в которых число участников превышает 5 тысяч человек. Есть у нас и другие новости о распространении инфекции и о том, что происходит в связи с этим.
В Сбербанк Онлайн появилась возможность вложить деньги в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) «Сбербанк Управление Активами». Для этого нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать один из предложенных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.