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Льготные лекарства для онкобольного появились в аптеке после вмешательства омбудсмена
По инф. Телеинформа   
27 Марта 2019 г.
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Уполномоченный по правам человека по Иркутской области Виктор Игнатенко добился, чтобы региональный Минздрав обеспечил онкобольного льготными лекарствами.

Под давлением омбудсмена Минздрав Иркутской области обеспечил онкобольного льготными лекарствами

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, к нему обратилась жительница поселка Веселый Чунского района в интересах своего супруга.

Она сообщила, что ее мужу был поставлен онкологический диагноз и выданы рецепты на получение льготных лекарственных препаратов Бикалутамид и Бусерелин, однако получить их удалось лишь единожды. По истечении первого месяца приема препаратов продолжить лечение не получилось, так как нужных лекарств в аптеке не оказалось.

После вмешательства уполномоченного министерство здравоохранения Иркутской области оперативно приняло меры, и уже на следующий день пациента обеспечили необходимыми для жизни лекарствами.

По инф. Телеинформа

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