Лекция про образ Америки в советском кино состоится в Иркутске

Лекцию «Научных weekend-ОВ», которая состоится 7 марта в Иркутске, посвятят «Образу Америки в советском кино 1920-1940-х годов». Ее можно будет послушать в Научной библиотеке имени Распутина. Об этом сообщают организаторы.
Автор лекции – кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ, знаток и американского, и советского кино Дмитрий Козлов.
Организаторы проекта – Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» и Иркутский государственный университет. Все лекции «Научных weekend-ОВ» бесплатны.
Напомним, что пятый сезон «Научных weekend-ов» был открыт 8 февраля. Тема кино на проекте одна из самых популярных, поскольку представляет собой большой визуальный ряд. Так, в 2019 году кандидат филологических наук, и.о. заведующей кафедры русской и зарубежной литературы Мария Штуккерт и старший преподаватель кафедры новейшей русской литературы Института филологии, иностранных языков и медиакоммукаций ИГУ Екатерина Сумарокова представляли лекцию «Литература и кино: блеск и нищета экранизаций», а доктор филологических наук, профессор кафедры перевода и переводоведения Института филологии, иностранных языков и медиаменеджмента ИГУ, профессиональный переводчик-синхронист с французского языка Вера Горшкова выступала с лекцией «Как киноСлово отзовется».
Лекция «Образ Америки в советском кино 1920-1940-х годов» пройдет по адресу: Иркутск, улица Лермонтова, 124. Начало в 11:00. Справки по телефону: 8-902-5-192-178 (Алексей Петров).
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