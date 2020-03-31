Карантин для прихожан: молимся дома

Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан и епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий в связи угрозой распространения коронавирусной инфекции призывают прихожан с 30 марта по 5 апреля воздержаться от посещения храмов, сообщает пресс-служба Иркутской епархии РПЦ.
– Сейчас всем нам очень важно не поддаваться паническим настроениям; понимать, что власти региона делают все необходимое для обеспечения безопасности жителей региона. Но в то же время многое зависит и от каждого из нас. Только вместе, объединив усилия, мы можем противостоять непростому испытанию. Поэтому мы просим всех с пониманием, по совести, сознательно и ответственно отнестись к предпринимаемым мерам контроля – выполнению необходимых предписаний, в том числе режиму самоизоляции и соблюдению карантина, – говорится в обращении к прихожанам.
Отмечается, что в храмах продолжается череда богослужений, на которых постоянно возносится молитва о скорейшем прекращении эпидемии. Вместе с тем верующих просят на неделю обойтись домашними молитвами.
– Пример преподобной Марии Египетской говорит о том, что в отдельных, исключительных ситуациях (в подобной ситуации находимся сейчас и мы) воздержание от молитвы в храме не будет грехом, не будет мешать духовной жизни. В особенной степени наш призыв обращен к пожилым людям, а также к имеющим хронические заболевания – к тем, для которых эта инфекция представляется наиболее опасной, – говорят священники. – Чем ответственнее мы отнесемся к этим вынужденным самоограничениям, тем легче и быстрее сумеем преодолеть наше общее испытание.
Иногда в процессе ремонтных работ бывает нужна штукатурка стен. Этот вид отделки необходим, когда есть цель выровнять стены или создать дополнительный слой поверх стыковочных, тем самым сгладив последние. Штукатурить стены бывает надо для увеличения прочности основания, чтобы создать дополнительный барьер от звука, холода и других нежелательных проявлений. И, конечно, штукатурка стен может преследовать декоративную функцию.
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