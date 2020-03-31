Карантин для прихожан: молимся дома

Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан и епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий в связи угрозой распространения коронавирусной инфекции призывают прихожан с 30 марта по 5 апреля воздержаться от посещения храмов, сообщает пресс-служба Иркутской епархии РПЦ.

– Сейчас всем нам очень важно не поддаваться паническим настроениям; понимать, что власти региона делают все необходимое для обеспечения безопасности жителей региона. Но в то же время многое зависит и от каждого из нас. Только вместе, объединив усилия, мы можем противостоять непростому испытанию. Поэтому мы просим всех с пониманием, по совести, сознательно и ответственно отнестись к предпринимаемым мерам контроля – выполнению необходимых предписаний, в том числе режиму самоизоляции и соблюдению карантина, – говорится в обращении к прихожанам.

Отмечается, что в храмах продолжается череда богослужений, на которых постоянно возносится молитва о скорейшем прекращении эпидемии. Вместе с тем верующих просят на неделю обойтись домашними молитвами.

– Пример преподобной Марии Египетской говорит о том, что в отдельных, исключительных ситуациях (в подобной ситуации находимся сейчас и мы) воздержание от молитвы в храме не будет грехом, не будет мешать духовной жизни. В особенной степени наш призыв обращен к пожилым людям, а также к имеющим хронические заболевания – к тем, для которых эта инфекция представляется наиболее опасной, – говорят священники. – Чем ответственнее мы отнесемся к этим вынужденным самоограничениям, тем легче и быстрее сумеем преодолеть наше общее испытание.

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По инф. Телеинформа

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