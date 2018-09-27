Иркутскому техникуму физкультуры – 75 лет: Дважды рождённый

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Хотя первый звонок на занятия Восточно-Сибирского техникума физкультуры прозвенел 1 октября 1943 года, он открывался ещё и в 1930 году. Но тогда учебный процесс ограничился лишь одним семестром: из-за отсут-ствия преподавателей и помещения ТФК перевели в Красноярск. В начале войны возникла острая необходимость в специалистах широкого профиля с уклоном на военные дисциплины – рукопашного боя, борьбы, фехтования на винтовках. Возглавлявшая областной спорткомитет Людмила Сизова высту-пила с инициативой о возрождении ТФК.
Первым директором ТФК стал москвич Юрий Бердис (1943 – 1944). Моло-дому руководителю удалось создать благоприятную творческую атмосферу, направить учебный процесс в необходимое русло.
Вторым стал Владимир Карпов (1944 – 1945), коренной иркутянин. Разно-сторонний спортсмен, фронтовик, он после тяжёлого ранения демобилизо-вался и вернулся в строй, став лидером нападения футбольного «Динамо». Душой коллектива он стал и в ТФК.
Первые 12 выпускников 1945 года удостоились чести получить диплом из рук первого председателя ГЭК, видного учёного, комбрига медицинской службы Георгия Карловича Берзина. Это А. Белоусов, Л. Водянникова, В. Сергеева, Л. Красильникова, Т. Просвирина, М. Осипова, А. Ткачева, Ю. Шелехов, М. Шерстова, А. Шишмарев, А. Федулова, Т. Юрьева (Турышева)
С именем шестого директора ТФК, Георгия Ибятова (1949 – 1960), связана и судьба Константина Вырупаева.
Ибятов – уроженец Зимы, с юности серьёзно занимался спортом, преподавал уроки физкультуры в школе, вёл секции гимнастики, лёгкой атлетики. Окон-чил Московский институт физкультуры, где приобщился к французской (гре-ко-римской) борьбе. На юбилейной Спартакиаде РККА и МВД в Москве за-нял первое место и заслужил от главного судьи соревнований, маршала Со-ветского Союза Семена Будённого щедрый приз – именное двуствольное ру-жье. А вскоре на Красной площади в Москве на состязаниях в честь Дня физ-культурника Ибятов блеснул отточенной техникой и мастерством в штыко-вом единоборстве. И снова легендарный маршал, на сей раз К. Е. Ворошилов, отметил сибиряка именными часами.
Войну Георгий встретил под Брестом. В Пинских болотах бойцов Ибятова расстреливали из пушек. Кто не погиб, попал в плен. В их числе контуженный Ибятов. В плену ему удалось создать группу сопротивления и совершить дерзкий побег. Храбро воевал до победного 1945 года. Награждён орденом Красной Звезды. В 1946 году его назначили завучем ТФК, через три года утвердили директором. Он нашёл дело по призванию, сумел реализовать свой профессиональный потенциал и опыт организатора и воспитателя.
После Ибятова ТФК возглавляли многие славные специалисты, вписавшие яркую страницу в историю учебного заведения, из стен которого вышли про-славленные спортсмены, тренеры, преподаватели, руководители физического воспитания
За последние годы это учебное заведение претерпело ряд реорганизаций: до 2011 года – ТФК, с 2011 по 2013 годы – колледж физической культуры, с 2013-го – Государственное училище (колледж) Олимпийского резерва. Но добрые традиции ТФК не прервались. Уже 31 год его бессменным директо-ром является доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры РФ Альфрид Сахиуллин.
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