Иркутскому спорту – 95 лет! Не представлял жизнь без Иркутска

2 октября – день рождения олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, почётного гражданина Иркутска Константина Вырупаева. По давней традиции эта дата отмечается крупным турниром во Дворце спорта «Труд», который пройдёт 6 и 7 октября с участием известных мастеров ковра.
Константин Григорьевич прожил долгую, непростую, но счастливую жизнь. Когда он был в зените славы, его наперебой приглашали в разные города, сулили квартиры, машины и другие блага, а он каждый раз находил причины отказаться от соблазна. Объяснение было одно:
– Я не представляю свою жизнь без Иркутска, Байкала и моих земляков – сибиряков. Лучших мест в мире нет.
Путь Вырупаева к олимпийскому пьедесталу был тернистым. Первую схватку в Мельбурне в далёком 1956 году Костя проиграл по баллам венгру Хорвату. Следующую схватку с обладателем Кубка мира турком Алмазом нужно было только выигрывать. И он выиграл, но по баллам, а это ещё одно штрафное очко. Ситуация тупиковая, лимит неудач исчерпан, очередная станет роковой. Судьба не впервые испытывала его на прочность, наступил момент истины, и он обязан был доказать всем и себе в первую очередь, что силён духом, что он истинно сибирской породы, как писал про него Евгений Евтушенко:
Мускулистый, лобастый.
Мои руки оббиты
И сильны, как тиски.
Костя – из подростков Великой Отечественной войны, рано познавший трудовую закалку. Работал кузнецом на заводе им. Куйбышева, где и увлёкся спортом – сначала боксом, затем борьбой.
Первые уроки проходил у известного специалиста Адольфа Скшидло, который сходу бросил новичка в пекло соревнований. Затем шефство над ним взял Георгий Ибятов – легендарная во всех смыслах личность.
Возглавляя Иркутский техникум физкультуры, Георгий Александрович организовал секцию классической борьбы, где молодого борца Константина Вырупаева обучили фирменному броску через спину – «обратный пояс», – приносившему ему победы и лавры на крупнейших турнирах.
Константин Вырупаев и Евгений Потапов
Попав в обойму национальной сборной, Костя готовился под началом тренера Евгения Потапова к Олимпиаде-56, с честью пройдя сито отборочных соревнований. В него верили, с нетерпение ждал вестей из Мельбурна весь Иркутск. И вот такой неудачный расклад...
Проявив недюжинный характер и высочайшее мастерство, он всем доказал, что в нём не ошиблись.
«Русский буквально смял своих соперников, – сообщала австралийская пресса, – особенно эффектна победа над шведом Вестербю, которого называли главным фаворитом. В решающей схватке русский коронным приемом «обратный пояс» бросил непокорного шведа лопатками к ковру. Чистая победа!»
Константин Вырупаев – первый из сибирских борцов олимпийский чемпион! Какие бы звёзды не зажигались на иркутском спортивном небосклоне, его имя во все времена будет служить символом и вдохновлять молодое поколение на новые свершения.
На следующей Олимпиаде 1960 года в Риме Вырупаев вновь добился чести представлять страну и завоевал бронзовую медаль. Из тех олимпийцев, что остались жить в Иркутске, ни одному не удалось повторить этот успех. В 32 года Константин завоевал серебряную награду мирового форума, приплюсовав семь серебряных на всесоюзных чемпионатах. Феноменальный результат!
Но жизнь Вырупаева была усыпана не только розами. Чёрный год – 1990-й: скончалась любимая жена Мила, а вскоре в автомобильной катастрофе погиб младший сын Виктор. Сильный Вырупаев замкнулся в себе. На помощь пришли друзья, организовавшие вечер «Поклон чемпиону». Я был в числе тех, кто причастен к незабываемому вечеру, и хорошо помню светившегося от радости Константина Григорьевича, он по-человечески был счастлив. В том же году родился всесоюзный турнир Вырупаева, участвовать в котором считали за честь выдающиеся мастера. В 2005 году турнир перерос в международный.
...Вырупаев ушёл внезапно, в канун своего турнира. Мемориал – светлая память о великом атлете земли иркутской.
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