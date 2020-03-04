Иркутский зоосад приглашает на праздник 8 Марта!

Иркутский зоосад приготовил праздничную программу к 8 Марта. В честь праздника сотрудники проведут для посетительниц специальную экскурсию, мастер-классы и викторину.

Как сообщает пресс-служба зоосада, экскурсия «Мамы и их малыши из мира животных» расскажет о том, как справляются со своими родительскими обязанностями питомцы иркутского зоопарка – еноты, носухи, кролики, козочки и другие хвостатые и пернатые обитательницы мини-зоопарка.

Также посетители Зоосада смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению уютной праздничной открытки из уникальной крафтовой бумаги ручного литья.

– Увлекательная викторина соберет самых умных и находчивых наших гостей. Победителей этого интеллектуального состязания ждут отличные призы – билеты на крытый каток «Ice People» и вкусные кондитерские изделия от компании «Сладости», – сообщает пресс-служба зоосада.

Завершит праздник показательное кормление парочки песцов. Как отмечают сотрудники учреждения, это – «крайне умилительное занятие».

Экскурсия «Мамы и их малыши из мира животных» начнется в 13:00. В 14:40 – мастер-класс по изготовлению праздничной открытки, в 14:20 – викторина. Кормление песцов запланировано на 15:00.

По инф. Телеинформа

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