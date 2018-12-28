Иркутский комсомол – о себе и времени

Появление новой книги – всегда событие. И событие становится выдающимся, если эта книга – краеведческая. Потому что теперь у россиян наблюдается повышенный интерес к истории своей страны, малой родины, ярких личностей.
Книгу представляет идейный вдохновитель издания – директор Музея истории г. Иркутска им. А. М. Сибирякова Сергей Иннокентьевич Дубровин; Первая в Иркутске парашютная вышка
В минувшую пятницу в музее истории Иркутска ветеранам, общественникам, журналистам была представлена книга «Иркутский комсомол. Хроника событий». Авторы-составители: Сергей Дубровин, Иван Иванов и Ольга Проскурякова...
Недавно ВЛКСМ отметил 100-летие. Для современного молодого человека сейчас потребуются некоторые усилия, чтобы понять колоссальное значение комсомола. По сути, это было звено в гениально придуманной идеологической цепочке «октябрята – пионеры – комсомольцы – коммунисты». Но уровень патриотического воспитания молодёжи во времена СССР достиг такой небывалой высоты, что ребята едва ли не с детства уже становились героями.
Нет, в силу возраста подвигов они ещё не совершали, но воздействие примеров старших товарищей, фильмов и книг уже закладывали в сердцах юношей и девушек основу для будущего подвига. И когда для народа началась череда тяжелейших испытаний, пионеры и комсомольцы первыми устремлялись туда, где трудней и страшнее.
Гражданская война позади, но враг ещё не разбит, а страна лежит в руинах. И комсомольцы идут в части особого назначения, поступают в народную милицию. Голодные и раздетые, эти ребята прокладывают рельсы, строят заводы, упорно налаживают новую жизнь.
Комсомол на деле доказал свою стойкость и бесстрашие. И потому партия коммунистов в 30-е годы бросила клич: «Комсомолец – на самолёт!». В мире снова было неспокойно. Государство нуждалось в подготовленных защитниках. Тогда сотни тысяч парней и девчонок заполонили планерные и авиационные школы, прыгали с парашютом, изучали оружие, радиодело, сдавали спортивные нормативы.
Из летописи иркутского комсомола:
«30 сентября 1934 года при заводе № 125 имени И. В. Сталина введена в эксплуатацию первая в Иркутске парашютная вышка высотой 35 метров. Вышку строила группа энтузиастов: командиров Новосёлова, Чернышова, Федяева и группы курсантов Н-ской части, состоявшей из 34 человек.
Руководитель строительства – Глазунов, бригадир строителей – Тихонов. На торжественном митинге в честь открытия вышки было принято решение присвоить ей имя Восточно-Сибирского комсомола. Первый показательный прыжок совершил начальник парашютной службы Чернышов. Всего в день открытия было сделано 100 прыжков...»
Очень скоро все эти навыки и умения молодым понадобятся на полях сражений с германским фашизмом – в Великой Отечественной войне. И снова комсомол покроет себя славой, которая не потускнеет в веках...
«Хроника событий» – точное определение жанра. Материал, разделённый по годам, перемежаемый воспоминаниями ветеранов, стихами, архивными документами, уникальными фотоснимками, даёт представление о жизни страны и иркутской комсомолии в самое страшное и непростое время – с 1917 по 1945 год.
Книга издана при поддержке администрации Иркутска, городского музея истории имени А. М. Сибирякова и общественной организации «Ветераны пионерии и комсомола города Иркутска». Верится, что эта замечательная и нужная работа будет продолжена.
На фото Е. Меньшагина
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