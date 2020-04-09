Иркутск получит звание «Город трудовой доблести»

Иркутску будет присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Это подтверждено в экспертном заключении Российской академии наук.

Подготовкой пакета документов для экспертизы занималась администрация Иркутска, сообщает пресс-служба губернатора.

После рассмотрения вопроса на сессии Законодательного собрания Иркутской области 15 апреля документы будут отправлены в Москву для включения в указ президента Российской Федерации.

— К началу Великой Отечественной войны Иркутск был важным промышленным центром нашей страны. Здесь работало более 20 крупных предприятий, 10 трестов и баз. В первые месяцы войны город принял более 20 различных эвакуированных производств. Кроме того, здесь было развернуто 28 эвакогоспиталей, принято 102895 раненых. Многие предприятия города и трудовые коллективы отмечены высокими государственными наградами. Считаю, что Иркутск достоин почетного звания «Город трудовой доблести», — отметил врио губернатора Игорь Кобзев.

По инф. Телеинформа

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