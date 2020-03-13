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Дружим, работаем, общаемся!
Александра ВИЛЬКЕ   
13 Марта 2020 г.
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Депутаты думы Иркутска от Ленинского округа организовали праздничное поздравление c 8 Марта для женщин, состоящих в первичных ветеранских организаций.

Дружим, работаем, общаемся!

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По инициативе депутатов думы Иркутска Дмитрия Красноштанова, Светланы Кузнецовой, Дмитрия Ващука и Леонида Усова был организован настоящий праздник.

Первоочередной задачей для думы города является решение вопросов, направленных на поддержку ветеранов, инвалидов, пенсионеров и детей. И сегодня старшее поколение также активно и всегда находится в гуще событий. Чаще всего от них депутаты напрямую узнают об острых проблемах, и к ним обращаются за советами. Поэтому благодарность и признание за совместную работу уже традиционны. Такие праздники в Ленинском округе проводятся при поддержке Благотворительного фонда Красноштанова.

На территории Ленинского округа проживают более 36 тысяч пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны и труда.

Ленинская окружная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов объединяет 39 первичных ветеранских организаций. Из них в 12 собираются ветераны, утратившие связь со своими трудовыми коллективами, в 27 – ветераны, состоящие в трудовых коллективах, организациях и учреждениях округа.

В округе проживают 211 фронтовиков и 1850 тружеников тыла. 80% из них – женщины.

Нина Фирсовна Климова, председатель первичной ветеранской организации станции Батарейная, старается всегда посещать такие мероприятия, говорит, что они сближают старшее поколение и дают возможность напрямую пообщаться с депутатами в непринужденной обстановке.

«Наша первичная ветеранская организация Совета ветеранов станции Батарейная организована в 1990 году. До меня организацию возглавляли три председателя. Я являюсь председателем с 2012 года. Все это время члены нашей организации, а их порядка 200 человек, и лично я, не просто работаем, а дружим с депутатами думы от Ленинского округа фонда. Изначально нас поддерживал Алексей Николаевич Красноштанов, потом передал полномочия Дмитрию и Антону Красноштановым, которые всегда и во всем помогают и поддерживают не только ветеранскую организацию, но и всех жителей станции Батарейная. Проведение субботников в нашей роще, праздничные мероприятия, концерты ко Дню Победы, Дню защиты детей, Масленица – все это берут на себя депутаты. Наши бабушки с нетерпением ждут концерты, наряжаются и идут на центральную площадь станции, где с удовольствием смотрят программу. Дмитрий Красноштанов сейчас приезжает к нам уже в качестве депутата, поздравляет с праздниками, рассказывает последние политические новости, а нам это ведь очень важно. Депутаты для нас – свои люди. Это хорошие добрые друзья жителей станции Батарейная».

Лира Николаевна Гаврилова, председатель первичной ветеранской организации «5 микрорайон», говорит, что «первичка» активно работает с депутатским корпусом округа. «Я, как председатель ветеранской организации, обращаюсь к депутатам – Красноштановым, Усову, за оказанием помощи в организации мероприятий для членов первички – День пожилого человека, Международный женский день, День Матери. Хорошей традицией стало ко Дню Победы совместная организация полевой кухни с проведением праздничного концерта на нашей территории. Ни разу нашей первичке никто не отказал! Мы дружим, работаем, общаемся! Наша первичка работает с пенсионерами и ветеранами домов по улицам Баумана и Розы Люксембург. И без помощи и поддержки наших депутатов деятельность была бы непосильным трудом».

– Всегда стараюсь лично поздравить каждого с праздниками. 8 Марта – хороший повод для того, чтобы выразить свою признательность и уважение к представителям старшего поколения. Именно благодаря им нынешнее поколение имеет возможность жить мирно и достаточно беззаботно. Самое главное – желаю здоровья! – отметил в своем поздравлении Леонид Усов, заместитель председателя думы города. Он подчеркнул, что в Ленинском округе живут очень активные женщины-пенсионеры, энергия которых позволит сделать много добрых дел, и пообещал, что, как и раньше, будет заниматься вопросами старшего поколения и уделять самое пристальное внимание ветеранскому движению.

Галина Прокопьевна Маслова, член первичной ветеранской организации поселка имени Кирова регулярно вместе с мужем посещает праздничные мероприятия, которые организует депутат думы Светлана Кузнецова. «На праздниках от души поем, танцуем, веселимся. Завели друзей. На праздничном мероприятии к 8 Марта в фонде я встретила свою преподавательницу по черчению из института. Представляете! Вот так встреча была! Внука возим на новогодние утренники в фонд, участвуем в конкурсе «А ну-ка, бабушки и дедушки!». Летом на мероприятия, которые наш депутат Светлана Кузнецова проводила, мы всей семьей ходили. На турнир по теннису внука приводили, на День соседей блюда всей семьей готовили. Всегда все проходит интересно и весело. Я благодарна Светлане Кузнецовой и всем нашим депутатам за все, что они делают для жителей округа».

Светлана Кузнецова поблагодарила Благотворительный фонд Красноштанова, который всегда идет навстречу пенсионерам и регулярно оказывает поддержку мероприятий депутатов от Ленинского округа.

Для гостей выступил хор ветеранов «Берегиня» из Иркутска-II. Гости танцевали под любимые песни и с удовольствием подпевали артистам.

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