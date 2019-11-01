Достойно встретить этот святой день

9 мая 2020 года будет 75 лет, как нет той страшной войны. Это была Победа! Наша, Великая Победа! Но в Иркутске почему-то нет памятника «Солдату-победителю» и нет памятника труженикам тыла. И никак не отмечен большой сборный пункт в селе Смоленщина. И никак не отмечены хлебные магазины, в которых по карточкам выдавали хлеб. В войну все люди знали: без хлеба не выжить. И даже завод, работающий в войну на победу, напротив театрального училища тоже не отмечен. Нет памятника и репродуктору, который мы называли черной тарелкой и который висел у многих именно в переднем углу…

Репродуктор старались не выключать, чтобы не пропустить что-то важное. Я хорошо помню, как Левитан говорил примерно такие слова: «...в честь освобождения нашими войсками такого-то населенного пункта будет дан салют из многих орудий. Враг будет разбит! Победа будет за нами!» И еще помню, как дети лет трех-четырех гордо говорили: «Мой папа на фронте немцев бьет», а кто-нибудь из малышей еще добавлял: «проверено военной цензурой». Такая надпись иногда была на конвертах с фронта, это был детский лепет, но его надо знать и понимать.

Мало уже осталось и свидетелей тех страшных дней. А это значит, что скоро никто не покажет и никто не расскажет, где и как город работал и жил в тяжелые годы. Поэтому надо срочно, уже сегодня, собирать все по крупицам о том, как жил тыл.

Наши потомки должны знать о нашей жизни во время войны, и не только нашего города, но и всей Иркутской области. Вот, например, в деревне Куда уже забыли человека, которого хорошо там знали сразу после войны. Он в самую трудную для него минуту не сдался в плен. Мало кто помнит и эвакуированную девочку лет восьми, Аллу Урюпину, из села Хомутово. А это она вместе со взрослыми с высокой трибуны говорила о нашей победе 9 мая 1945 года. На трибуне она держалась уверенно и говорила хорошо поставленным голосом. Но самое главное – это детское выступление, да еще именно эвакуированного ребенка, было очень нужным в тот день. И поэтому ей долго аплодировали все люди, которые были на тот момент в Хомутовском саду. Если Алла живая, ее надо найти и показать по телевизору всей стране. Надо вспомнить и колхозы, кормившие и одевающие армию, и детей, работающих на колхозных полях и на заводах. Не забыть и обязательно показать по телевизору, например, фотографию 13-летнего мальчика В. Н. Потравка, работавшего за станком на заводе имени Куйбышева. Показать госпитали, особенно те, которые находились в школах, и хорошо, что они в городе почти все отмечены. Был в войну и фонд обороны, надо объяснить, что это такое, и сколько и чего туда было сдано для Победы, и кто больше всего сдавал.

В центре города, а именно в университете экономики и права есть огромная копия снимка-панно «Победители». Снимок сделан в Москве в 1945 году после парада Победы. Эту копию для университета приобрел бывший ректор Михаил Винокуров. Было бы хорошо, если бы с этой копии сделать еще копию и на 75 лет Победы водрузить ее на фасад этого университета. Да сделать это за несколько дней до 9 мая, чтобы побольше людей могли увидеть ее. Думаю, это вызовет у горожан большой интерес, да и образы с этого фота с помощью телефонов могут размножиться по всей области.

Вот поэтому я и обращаюсь от имени еще живых свидетелей той войны ко всем, кто пережил ее на фронте или в тылу, обращаюсь к моим согражданам, особенно к молодым людям: давайте все вместе попросим наше областное и городское начальство, чтобы они устроили нам такой показ-рассказ и по телевидению, и в целом по городу – области. Сделать это призывает святая память о прошедшей войне. Последующим поколениям надо знать и помнить, что война – это горе и ужас для всех людей. И правильно в известной песне поется: «это праздник со слезами на глазах»; я бы еще добавила – и с похоронкой в руках.

Кто-то скажет, зачем телевидение? Ведь город и вся наша страна с большим размахом отмечает день победы. Лично я думаю, этого мало. Потому, что не все люди могут прийти на этот праздник, а телевизор как бы увеличит присутствие и, самое главное, увеличит знания мужества, отваги и героизма.

Осуществить такую передачу, если хорошо подготовить, могут студенты вузов, или центра «Патриот», или кадеты, или ученики десятых классов средних школ. Или даже все вместе, в общей сложности не больше пяти-шести человек. И на экране обязательно должна быть черная тарелка-репродуктор, и не только на экране, но и впереди Бессмертного полка. Увеличенная копия, поставленная на крышу легкового автомобиля, или как-то по-другому, но непременно впереди. Потому что голос Левитана – это все вести-сводки с фронта, а они неотъемлемая часть нашей победы.

И еще я хочу сказать большое спасибо, всем, кто на День Победы устроил танковое сражение на полигоне. И хотя я этого не видела, но думаю, было все хорошо и интересно. Молодцы! Наверное, на 75 лет Победы будет намного интереснее и ни один день, а два, или даже три подряд. И это надо, чтобы как можно больше людей смогли посмотреть спектакль о войне, поставленный на «огромной сцене» под открытым небом. Пусть будет все интересно и познавательно, и удачи зрителям и устроителям.

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