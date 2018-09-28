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Депутат Госдумы Щапов: только иркутское Заксобрание выступило большинством голосов против пенсионной реформы
По инф. Телеинформа   
28 Сентября 2018 г.
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shapov mikhail

Депутат Госдумы РФ Михаил Щапов передал руководству нижней палаты парламента обращение большинства депутатов Законодательного собрания Иркутской области с отрицательным отзывом на законопроект о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Михаил Щапов передал документ руководству Государственной думы РФ утром 25 сентября сразу по приезде в Москву.

Также он доложил о наличии единственного отрицательного отзыва на законопроект от регионального парламента непосредственно в ходе обсуждения пенсионной реформы в Госдуме:

– Я, как и вся фракция КПРФ, выступаю против действующей редакции законопроекта и буду голосовать против нее. В этом решении я опираюсь на позицию 98% своих избирателей, которую я услышал в ходе опросов и личных встреч. К сожалению, отзывы большинства регионов не отражают волю народа. У меня на руках есть обращение к Госдуме от большинства депутатов Законодательного собрания Иркутской области, представителей трех фракций. Они категорически против этого законопроекта. Мои коллеги этим обращением показывают, что они против и что их большинство.

Депутат выразил уверенность, что если бы в других региональных парламентах «состоялось объективное обсуждение этого вопроса, то Государственная Дума получила бы большое количество отрицательных заключений из регионов».

По итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении Михаил Щапов также отметил:

– Можно гордиться моими земляками – только в Иркутской области большинство депутатов Заксобрания высказало точку зрения избирателей. Это главный итог прошедших 9 сентября выборов: в нашем Законодательном собрании появилось большинство, ориентированное на интересы и проблемы избирателей.

По инф. Телеинформа

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