Деньги-то фальшивые!

В Омске задержали двух мошенниц – женщины под видом соцработниц обманывали пенсионеров и меняли их деньги на билеты «Банка приколов». По предварительным оценкам, от их действий могли пострадать десятки иркутян, а также жители других регионов Сибири.

Как установили оперативники, 25- и 38-летняя женщины на протяжении нескольких месяцев под видом социальных работниц посещали на дому людей преклонного возраста. Для этого они использовали различные базы данных, содержащие персональные сведения, в том числе места жительства потенциальных жертв, их имена и фамилии, возраст и другие детали личности. Умело входя в роль представителя госучреждения, аферистки сообщали о прибавке к пенсии, срочной замене старых банкнот на новые или использовали иные уловки, чтобы установить наличие сбережений и места их хранения. В дальнейшем, пользуясь ослабленным вниманием пострадавших, злоумышленницы совершали хищения денежных средств или меняли их на так называемые билеты банка приколов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, фигуранток обнаружили в одной из съемных квартир в Омске. При обыске сыщики нашли многочисленные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность разыскиваемых ранее лиц. Это парики, элементы грима, компьютерная техника, содержащая различные персональные данные граждан различных госструктур и ведомств, телефонные и банковские карты, а также большое количество билетов «Банка приколов». В задержании участвовали следователи следственной части следственного управления МУ МВД «Иркутское» совместно с сотрудниками уголовного розыска.

В настоящее время полиция ведет поиск людей, которые могли пострадать от их действий. Предполагаемая география преступной деятельности может охватывать всю Сибирь, в том числе Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Омск и другие города.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия суд избрал обеим фигуранткам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Координаты:

Граждан, возможно пострадавших от их незаконных действий, полиция просит обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону: 8 (3952) 21-68-05 или 02 (с мобильного 102).

По инф. Телеинформа

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