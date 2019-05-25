Чтобы мы не забыли их имена

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Более 16 тысяч фамилий репрессированных нанесут на стены памяти мемориала жертв политических репрессий в посёлке Пивовариха Иркутского района, которые будут установлены в этом году во время реконструкции. Этот вопрос обсудили на заседании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий под руководством заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Александра Фёдорова.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Андрей Фоменко рассказал, что земляные работы на объекте были начаты в октябре 2018 года. Из-за близости мемориала к взлётно-посадочной полосе иркутского аэропорта пришлось внести корректировки в проект. Высокие объекты и объекты капитального строительства мешают работе авиационных радиомаяков. Поэтому по требованию Росавиации здание информационного центра решено перенести в другое место мемориала, площадь которого составляет 1,5 гектара. Площадка для его возведения пока не согласована, поэтому строительство здания перенесено на следующее лето. Остальные объекты установят в этом году, также проложат сеть тропинок и сделают освещение.
– На данный момент мы заканчиваем проектирование мемориала жертв политических репрессий, в течение недели выдадим подрядчику всю проектную и рабочую документацию, и к концу месяца начнутся работы по благоустройству территории. В первую очередь нужно сделать стену памяти и звонницу, чтобы у всех людей была возможность прийти в это место и почтить память своих погибших родственников, – сказал Андрей Фоменко.
На стенах памяти будут нанесены все известные имена погибших жертв политических репрессий. Источником информации является Книга памяти, которая была издана на основании учётных карточек репрессированных людей. Списки формирует клуб жертв массовых политических репрессий «Встреча». Его руководитель Ирина Терновая обратилась с просьбой найти волонтёров для этой работы. Александр Фёдоров пообещал оказать необходимую помощь. Фамилии погибших расположат в алфавитном порядке и пронумеруют.
– На сегодняшний день наиболее значимое мероприятие, проводимое правительством Иркутской области в области увековечения памяти жертв политических репрессий, – это благоустройство территории места захоронения жертв массовых политических репрессий. Эту работу мы делаем вместе с общественными организациями, – сказал Александр Фёдоров.
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