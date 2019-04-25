Что может позволить себе народный театр?

В Иркутске с 17 по 20 марта прошёл Областной фестиваль «Театральное Приангарье», посвящённый Году театра. Двадцать шесть коллективов, профессиональных, народных, любительских – из Ангарска, Братска, Зимы, Иркутска, Казачинско-Ленского района, Нижнеудинска, Усть-Илимска, Черемхова собрались в областном центре. Базой проведения стал Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова, при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области и иркутского отделения Союза театральных деятелей РФ.

Мне выпала возможность посмотреть лишь маленькую часть программы, причём выбор был случайным, поэтому могу сказать о немногом. Главное – в поле зрения попали коллективы из числа народных и любительских.

Начну с самого первого, самого обычного зрительского вопроса к любому театральному действу: затронуло оно или нет? По моему опыту, спектакль может быть не вполне совершенным – он может быть наивным, поверхностным, глуповатым или грубоватым, но при этом живым и искренним, и произвести впечатление. Исполнители могут играть не столько героев, сколько самих себя, и если характеры совпадут, может выйти удача. Большое значение имеет тема. И тут без классики не обойтись. Она никогда не устаревает, потому она и классика, и вдохновение театр черпает в повторяемости жизненных коллизий прошлого и настоящего. Так называемое осовременивание классической пьесы абсолютно излишне – достаточно поработать над акцентами.

Вопрос мастерства, естественно, никто не отменял. Но если в спектакле задействован хотя бы один крупный талант, а менее крупные ему умело подыгрывают, то такой спектакль никогда провальным не будет.

Исходя из этих пределов, зададимся следующим вопросом: что может позволить себе театр, выросший из самодеятельности? Если он ограничен изначально многими обстоятельствами: стены его зачастую непрочны, а то их и вовсе нет, постоянных; состав артистов заведомо случаен – приходят те, кто беззаветно любит театр и наивно надеется, что большая любовь не может быть безответной – театр его примет, зритель оценит, и всем им вместе будет хорошо...

У руководителя подобного коллектива заботы несколько иные, чем у профессионалов. Он вынужден быть педагогом-воспитателем для актёров. Ему не до экспериментов, предполагающих изощрённость приёмов – добиться бы внятной передачи смысла пьесы. И большая надежда на пьесу или сценарий, которые своим содержанием должны вытянуть игру.

Вот здесь-то и могут быть удачи. Ибо внятность трактовок литературного источника ныне в большом дефиците как раз на профессиональной сцене.

...Открывается занавес, перед зрителями участники спектакля «Вишнёвый сад» – они сидят неподвижно; один из них открывает книгу и начинает несколько монотонно читать пьесу. Сразу же мелькает мысль: не будет ли это читка по ролям? А что? И в этом есть нечто притягательное, из детства, когда нам ещё читали вслух.

Но постепенно из текста проступают герои, как карандашный набросок без нажима, выдерживается общая минорная тональность, заданная вначале (это я цитирую свой отзыв, опубликованный на сайте драмтеатра в «Дневнике фестиваля», на спектакль любительского театра «Эксперимент», руководит которым Ольга Шмитгаль). Наиболее осязаемо проявились: Раневская (Валерия Володичева-Кондратьева), с её переменой настроений, от восторженно-сентиментального до небрежно-раздражительного, и главное – её любовь к тому «дикому человеку», что остался в Париже, и она всё равно умчится к нему, будет продан вишнёвый сад или нет; Аня (Дарья Володичева) – сама доверчивость: она верит матери, оставляющей её без средств, верит дяде, который рисует ей несбыточный план спасения имения, верит Пете Трофимову (Сергей Есауленко), его обещанию счастливого будущего, о котором он имеет самые смутные представления; Варя (Дарья Догадина) – редкая для своей среды труженица, прагматизм роднит её с Лопахиным, но им не дано соединиться, и это её ранит; наконец, Лопахин (Александр Кульков) – единственный, кто на наших глазах воплощает свою мечту в жизнь: выйдя из низов, становится хозяином имения.

В пьесе Чехова Лопахин торжествует, и не может этого скрыть, в спектакле «Эксперимента» его торжество сильно горчит. И здесь не только жалость к своим недавним господам – это взгляд из сегодняшнего дня. Мы уже знаем, что скоро (пьеса написана в 1904 году) не только дворянские гнёзда будут разорены, со сцены российской истории будут сметены и купец Лопахин, и разночинец Петя Трофимов – романтик грядущих революций... Его «мы выше любви» звучит как предвестие жестокости новой эпохи. Финальный ряд документальных кинокадров, со сполохами огня Гражданской войны на колеблющемся занавесе – логичный итог апатии и преступного безделья тех, от кого зависела судьба страны.

Так что усилия любительского театра не были напрасны – «Эксперименту» удалось вернуть читателей и зрителей к бессмертной пьесе Чехова, и сосредоточенное внимание зала тому свидетельство.

Спектакль Народного театра Казачинско-Ленского района «Современник» (режиссёр Валентина Таскаева) – тоже по Чехову. В основе маленький рассказ «Драма», дополненный отрывками из других произведений писателя. Сила постановки в теме, которая ныне невероятно злободневна. Самая читающая в мире страна осталась литературной, только теперь она, похоже, самая пишущая. Возможность увидеть свой текст в книжном виде простым нажатием кнопки соблазняет многих. С одной стороны, занятие благородное в любом случае, с другой – сильно пострадал читатель, обманываясь солидным видом издания, скрывающего внутреннюю пустоту.

Исполнительница главной роли Мурашкиной Валентина Воробьёва раскрыла характер сочинительницы детально и колоритно – перед нами дама, абсолютно уверенная в великолепии своего многословного творения, с невероятной изощрённостью (вот в чём талант!) заставляющая слушать себя. Её натиск, кажется, способен пробудить грозу, которая врывается в кабинет и становится частью спектакля.

Драматизм обостряется тем, что слушатель, литератор Павел Васильевич, «любит только свои статьи», потому в исполнении Вячеслава Белоуса он представлен в сугубо комическом виде. Действующих лиц всего трое, кухарка Лукерья (вместо слуги Луки по рассказу) – Светлана Штерн – вносит свою краску в эту сатирическую комедию.

Агрессивность графомании – черта нашего времени, и театр из сибирской глубинки попал в точку. Этот спектакль можно показывать во всех литературных объединениях как предостережение начинающим авторам.

Если «Эксперимент» находится в самом начале пути – это его первый спектакль, то театр «Современник», имеющий статус народного, далеко не новичок – он появился в 1977 году в посёлке Магистральном и хорошо известен в наших краях. Так, в 2006 году на областном фестивале «Театральная весна на БАМе» он получил главный приз за постановку «Последнего срока» по В. Распутину. Писатель побывал на спектакле и тепло о нём отозвался.

Встреча с театром напомнила мне другую встречу, из моих давних редакторских лет, – с автором книги о деревне Карнаухово Казачинско-Ленского района Тарасом Швецовым, уроженцем тех мест. Его увлекательное повествование об истории родной деревни, основанной в середине XVIII века, о судьбе рода Швецовых, особенно периода раскулачивания, вышло в свет в 1993 году, открыв серию «Жития народные», которая затем продолжилась в журнале «Сибирь». Книга под названием «Карнауховский смутьян» тиражом в десять тысяч разошлась быстро, достигнув берегов Киренги, описанных на её страницах.

У меня есть предложение к театру: создать спектакль по этой книге. Он не может не получиться, потому что и театр и книга родились на одной почве, накопившей добротный культурный слой. Народный театр «Современник» вполне способен такое себе позволить.

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