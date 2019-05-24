Второй дом

Что такое дом родной для человека? Это место, где ему хорошо, комфортно, где ему рады. Таким вторым домом для нас, постоянных читателей библиотеки имени А. В. Потаниной, стала эта библиотека, «Потанинка», как мы её называем. Но в отличие от своего дома, где ходим в халатах и домашних тапочках, сюда мы приходим праздничные и принаряженные, с приподнятым настроением, в ожидании встречи с прекрасным: новой книгой, выставкой картин, интересными людьми. И знаем, что нас встретят доброжелательные хозяева, которые нам искренне рады.

Не только театр начинается с вешалки. Уже в вестибюле гардеробщица Тамара Верхоленцева встречает нас с улыбкой, помогает раздеться, а навстречу выходит заведующая Людмила Тараканова, приветствуя гостей ласковым словом. Везде чисто, красиво, уютно...

В отделе абонемента у библиотекарей Галины Вандюк и Екатерины Калиниченко книги всегда расставлены в разумном порядке, выделены новинки и особо популярные издания. Здесь всегда помогут выбрать или найти нужную книгу. Вот тому пример. Прошу «Облачный атлас» Дж. Митчелла. Через три дня звонок: «Приходите, нам прислали его из библиотеки с бульвара Рябикова». Беру, читаю, вздыхаю вслух: «Даже отдавать жалко. Хочется иметь эту книгу у себя». Уже через час Екатерина Георгиевна сообщает мне, что завтра в магазине «Детский квартал» мне оставят эту книгу, причём со скидкой по акции в 30%.

В читальном зале особый мир разума и прекрасного. Уже само его оформление создаёт ощущение праздника. В уголке «Театральной экспозиции», например, оформителям удалось передать атмосферу необыкновенного мира драматургии, разместив на стеллажах постоянно меняющиеся выставки картин.

Так было с оформлением творческого вечера художника-любителя Е. А. Шумиловой «Я дарю вам свой мир» или с юбилейной выставкой картин объединения «Бабр» О. Довыденко, Л. Неклюдовой, О. Пальцевой под названием «Войди в мой мир и полюби его». Сейчас читатели любуются картинами художников на тему «Мир природы Приангарья».

Проходят здесь и фотовыставки. Вот выставка фотохудожника Б. В. Дмитриева «Мой путь», в которой отображены и сибирская природа, и улочки Иркутска, и портреты деятелей искусств.

А вот заставляют задуматься фотоработы детей из Дома детского творчества № 2 «Край родной», так как юные фотографы уже обладают даром поймать и остановить прекрасное мгновение.

В «Потанинке» нет своего актового зала, и все публичные мероприятия проходят в читальном зале, который всегда преображается в нужный образ благодаря заботливым хозяйкам Ирине Архиповой, Валентине Юхимец, Анне Садовниковой и Любови Пересыпкиной.

Это и презентация новых книг, и встречи с интересными творческими людьми Иркутска, и праздничные концерты.

Так, уже стали традиционными встречи с Валентиной Рекуновой – автором книг «Иркутские истории», которые созданы по материалам газет столетней давности. Или, например, концерты артистов вокальной школы «Ритурнель» под руководством Е. А. Жуковой; учащихся Дома детского творчества № 2 города Иркутска; исполнительницы русских романсов Г. М. Юсевой творческого объединения «Луч».

Год театра библиотека открыла спектаклем «По соседству мы живём» немолодёжного театра «Белая ворона» под руководством актрисы иркутского драмтеатра О. В. Шмидгаль. Для дошкольников сотрудники библиотеки провели совместно с любительским театром «Домовёнок» театрализованное представление «Мой друг Незнайка». Да и встреча с детской писательницей и поэтессой Е. С. Анохиной тоже была театрализованным представлением, в котором дошкольники читали её стихи.

Особой популярностью у читателей пользуется литературный кружок «У Пегаса», которым руководит Г. П. Вандюк, работающая в «Потанинке» более тридцати лет. Здесь всегда царит романтическая атмосфера – со свечами и чтением стихов современных поэтов или золотого, серебряного века. В кружке люди самых разных профессий, но всех объединяет любовь к поэзии. Тонким поэтическим вкусом и великолепной памятью отличается, например, Александр Михайловский. Он может часами читать Марину Цветаеву или Сергея Есенина. Или ироничный и тяготеющий к стихам на злобу дня поэт Н. И. Данцевич и обладающая особым видением поэзии в обыкновенной жизни А. А. Говорова, или Г. И. Кокташева, которая на высоком уровне провела у нас недавно лекцию-концерт «Возвращение к романсу».

Лучше всех о встречах в «Потанинке» сказал наш постоянный читатель и увлечённый всем прекрасным Виталий Вяткин: «Чем больше узнаёшь, тем больше хочется знать! И это так интересно! Жить хочется!»

Остаётся добавить, что в основном члены нашего кружка – люди пенсионного возраста, для которых такие встречи – как глоток свежего воздуха. Ведь Галина Петровна не только руководит нашим кружком и вводит нас в мир поэзии, но и регулярно читает нам лекции о жизни и творчестве известных людей, увлекательно обогащая нас новыми знаниями. Это могут быть и «Тайна Диккенса», и «Прогулки с Гоголем», и творчество Анны Ахматовой или Эдгара По. И каждая такая лекция – маленький праздник для всех нас.

Поэтому в канун общероссийского Дня библиотек хочется поздравить с этим замечательным праздником всех работников ставшей нам родной библиотеки, пожелать им здоровья, счастья и всего самого доброго, что можно пожелать родным и близким людям!

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