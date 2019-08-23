Учиться интересно и полезно

Решила откликнуться на призыв АНО «ИЦОТ», опубликованный в газете «Мои года», поучаствовать в проекте «Лето», чтобы поделиться интересными моментами освоения компьютерной техники. Тем более, есть, что рассказать читателям.

Занятость на работе мне не позволяла осваивать компьютерную технику, как-то обходилась без нее. Но наступил момент, когда я поняла, что нахожусь на обочине современной жизни. Вокруг меня почти все уверенно работают на ПК, а тут еще появился смартфон. Знакомые легко находят нужную информацию, оплачивают счета, не выходя из дома, переводят и получают деньги, зарабатывают в интернете. В общем, твердо решила повысить свою компьютерную грамотность. Купила ноутбук, смартфон и села за освоение этой техники, и вскоре поняла, что методом простого «тыка», я буду всю жизнь ее осваивать! Собралась и пошла на платные курсы, т. к. увидела, что бесплатные не намного лучше «тыка», и не пожалела.

За год я хорошо освоила ноутбук и смартфон. Продолжаю и сейчас заниматься, так как для себя обнаружила, что голова стала работать лучше. Убедилась в правильности совета медиков: чтобы иметь в старости ясный ум и относительно хорошее здоровье нужно заниматься креативной работой.

Для тех, кто собирается осваивать цифровую технику, хотела поделиться своим опытом и своими наблюдениями. Есть люди, которые считают, что память плохая и программируют себя на то, что будут на занятиях сидеть и подробно записывать все действия, а потом дома разбираться. Вскоре они обнаруживают, что ничего воспроизвести дома не могут, и главное, того, что записали в тетради, не могут понять. Я посмотрела на их записи и ужаснулась, они действительно пытались все записать! Представляете такую запись, где раз пятьдесят они писали: откроем, свернем, развернем, закроем окно. А как они начинали раздражать, других слушателей, когда постоянно по ходу урока спрашивали, а как это сделать. За весь курс не смогли дома изучить три кнопки окна.

Процесс освоения программ и техники вдумчивый и надо обязательно полагаться на свои мозги, а они у всех есть. На всех занятиях необходимо пытаться понять смысл действий, не только как делать, но и логику действий.

Хочу привести пример, поделиться впечатлениями о первом занятии. Оно было посвящено устройству персонального компьютера. Некоторые слушатели ворчали: «Зачем нам это нужно, опять хотят заработать!» – хотя цены просто сказочно низкие. Преподаватель, зная о такой реакции, предупредил, что принцип работы ПК нетрудно понять, и это принесет большую пользу слушателю в его освоении. В дальнейшем я поняла, что он был прав, поэтому осваивать смартфон мне было намного легче, чем моим сокурсникам.

Систему компьютера преподаватель сравнил с системой человека, рассказав о функциях каждого структурного элемента доходчиво, образно и интересно. А когда уже понимаешь, как взаимодействуют между собой все элементы устройства, процесс освоения этой новой для нас техники становится не только интереснее, но и намного эффективнее.

Учитесь обязательно, и это принесет не только знания и умения, но и здоровье!

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