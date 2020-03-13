Стихи – ощущение счастья

Недавно вышла замечательная книжка Ларисы Лесковой «Шел барашек по тропинке».

Лариса 13 лет проработала в журнале «Сибирячок», и ее первые поэтические опыты очень нравились редактору Светлане Асламовой. В «Сибирячке» Лариса издала и свои загадки, написанные изумительным языком. Сходу даже трудно поверить, что эти стихи написаны в 21 веке! По стилю, по ритмике, по душевному настрою это совершенно русские народные стихи, напевные, лиричные, наполненные красотой нашей природы, добротой человеческих отношений.

Про детство

Детство у меня было просто замечательное! У меня были любящие родители, папа и мама, и младшая сестра. Мы жили в маленьком пристанционном поселке Харагун в Читинской области (в переводе с бурятского это название переводится как «черная лошадь»). Моя мама, Зинаида Владимировна, хоть и прожила всю жизнь в селе, всегда была интеллигентной, в ней было такое внутреннее достоинство, такая русская внутренняя простота, душевность, искренность. Помню маму молодой: русоволосой, голубоглазой, с правильными чертами лица. Мама любила красиво одеваться, ведь она всегда была на людях: работала бухгалтером в воинской части. Она всегда умела находить в тяжелой сельской жизни какую-то отдушину. Для меня и моей сестры выписывала много газет и журналов. Мы всегда ждали сельскую почтальонку тетю Машу, которая в тяжелой брезентовой сумке приносила нам сначала «Веселые картинки», потом «Мурзилку», а когда подросли – журналы «Костер» и «Пионер». Больше мне нравился «Пионер», он был интересным. Там бурлила детская жизнь! Я ведь была председателем совета дружины, и мне хотелось, чтобы наша школа жила так же интересно, как жили ребята в других городах и селах. В этом журнале было много рассказов, стихов, с его страниц ко мне врывалось яркое детство моих ровесников, которые, как мне казалось, жили интереснее, чем мы. Еще помню журнал «Юный натуралист» – совершенно замечательный, красочный, лиричный, с материалами талантливого Василия Пескова – как я ими зачитывалась! И, конечно, с чудесными фотографиями! Я до сих пор помню, как интересно был сделан «Календарь природы». Он был написан таким необычным, необыкновенным языком: красиво, поэтично. Я тоже жила в таежном селе, но сказать так красиво о природе не умела!

Языку я училась у Василия Пескова, у журналистов детских журналов того времени. По черно-белому телевизору я смотрела «В гостях у сказки» и «Клуб кинопутешествий», мультфильмы, которых было немного. С открытым ртом я слушала передачу «В мире животных», которую вел Николай Дроздов.

Папа мой, Борис Алексеевич, был человеком веселого нрава, неуемным, как говорят, легко и беззаботно шел по жизни. Он любил маму и нас, гордился моими успехами. Его распирало от гордости, когда я поступила в университет. Он мог бы еще пожить, посмотреть, как растет Маша, моя младшая дочка. Папа умер, когда ей было три года. Я очень об этом жалею…

У меня был прекрасный учитель русского языка и литературы – Лидия Гавриловна Михалева, заслуженный учитель РФ, мы с ней всегда встречаемся, когда я приезжаю домой. Она первой дала мне понятие о профессии журналиста, филолога. Это человек уникальный! Настолько она была влюблена в своей предмет, в свою школу, в учеников! У нее не было своих детей, но всю свою жизнь она посвятила нам. Лидия Гавриловна сформировала отряд красных следопытов «Поиск», сейчас такие объединения называют поисковыми отрядами. Мы разыскивали солдат и офицеров 116-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в 1941 году в Чите.

Судьба одного мальчика-солдата просто потрясающая! Его звали Саша Пашкевич, его имя носила наша пионерская дружина. Он жил в соседнем поселке, на разъезде. Ушел на войну 19-летним мальчишкой. Саша был уникальным снайпером с детства, попадал белке в глаз. Он убил больше трех сотен фашистов, на прикладе ружья уже не было места для зарубок. Под Харьковом в 1943-м он попал в мясорубку и погиб, был похоронен в братской могиле в селе Коротич.

Мы нашли Сашиных родственников, его мать всю жизнь ждала, что сын вернется. Потом поехали всем поисковым отрядом на место захоронения нашего земляка-героя. И привезли на его родину, в Забайкалье, капсулу с землю с братской могилы. Нам было по 12-14 лет, мы вели большую переписку по всей стране с участниками тех событий, искали однополчан Александра. Итогом было открытие Музея боевой славы, единственного в Хилокском районе школьного музея, созданного детьми. Я была командиром этого поискового отряда. У нас была форма: шили в ателье голубые юбки и пиджаки, пилотки, сами делали шевроны. В общем, такой прообраз «Юнармии».

Почему я пришла в журналистику? При городской газете города Хилка «Рабочая трибуна» был юнкоровский клуб. Журналисты искали талантливых детей и молодежь, нужны были кадры, юная смена, и с нами на полном серьезе работали корифеи районной журналистики. Тогда было развито наставничество, нас журналисты учили газетным жанрам, способам сбора и обработки информации, мы активно печатались в газете. Сколько с нами было возни! Представьте: журналист с утра на дойке, в обед – на полях, а вечером ему «в нагрузку» еще и дают девчонку-школьницу вроде меня, которую надо учить журналистике. Учились очень серьезно и старались не подводить своих старших коллег. В 1982 году, когда мне было 12 лет, школа отправила меня в «Артек», на юнкоровскую смену. За всю историю школы я была первым ребенком, который попал в «Артек». Представляете, какой отбор надо было пройти?

А как я неслась, задыхаясь от радости, домой, чтобы сказать маме об этой новости! Для мамы это было потрясение – денег-то в семье не было. Знакомые и соседи приносили нам обувь, собирали на поездку с мира по нитке. А еще я на кремлевской елке побывала, вместе с нашим отрядом «Поиск». Я такого чуда, такой красоты никогда в жизни не видела! Лидия Гавриловна привела мне вкус к прекрасному: театру, музыке, живописи. Она была большим ценителем симфонической музыки. Включала нам грампластинки, и мы слушали орган Домского собора: Баха, Бетховена…

Про стихи

…Стихи я начала писать еще в школе. Но Лидия Гавриловна, прочитав первое мое стихотворение, сказала: «Нужен талант! Если хочешь заниматься творчеством, Лариса, нужно самоотречение». И я поняла это по-своему, поняла, талант у меня так себе. И я пошла в журналистику: приехала в Иркутск и поступила в университет.

Недопустимо убивать в ребенке творца. Нельзя бояться похвалить, если заслуживает, а если есть недостатки – умно и бережно указать на них, помочь советом, не рубить с плеча «правду матку». С детьми так нельзя. Потому что слово старшего и авторитетного человека может на всю жизнь стать запретом. Хотя и нельзя превозносить способности, это тоже плохо. Но если есть задатки, именно задатки, первые росточки, помогите маленькому человеку найти себя.

Когда у меня в 2011 году родилась дочь Маша, ко мне как будто пришло второе дыхание. И я начала писать стихи. И я писала их не для кого-то, а именно для нее. Поэтому, может, они и вышли такими душевными. У меня было такое невероятное ощущение счастья, потому что рядом со мной живет маленькое чудо. Для того чтобы писать стихи и слышать их, нужно именно ощущение счастья!

…Сейчас Лариса Лескова – директор издательства ИРНИТУ. И счастливая мама троих детей. А великолепные стихи, написанные для дочки Маши, проиллюстрировала иркутская художница Юлия Ружникова. Книга стихов для детей «Шел барашек по тропинке» вышла при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области еще в ноябре 2019 года.

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