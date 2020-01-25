Спасибо вам, учителя!

Иннокентий Максимович и Александра Ивановна Шигаевы работали в Харанцинской начальной школе с 1957 по 1965 год. Учителя от бога, настоящие профессионалы, они не боялись трудных ситуаций, когда нужно, принимали самостоятельные решения. Всегда отстаивали своё мнение, если верили, что оно верно и ему нет альтернативы в создавшейся ситуации. Они были организаторами многих начинаний: будь то благоустройство здания школы или спортивной площадки, организации пришкольного учебно-опытного участка и сада или улучшение материально-технической базы школы. Они хорошо понимали пользу общественно-полезного труда и его воспитательное значение.

По их мнению, главной заботой школы и родителей является укрепление здоровья детей и их физическое развитие. Иннокентий Максимович и Александра Ивановна планировали работу с детьми с учетом индивидуальных особенностей каждого, старались создать комфортный психологический климат на уроке.

В течение всей работы в Харанцинской начальной школе Иннокентий Максимович и Александра Ивановна организовали самоуправление в классах, представляли каждому ребёнку возможность быть ответственным за какое-либо дело: вести календарь природы, учитывать тетради учеников, которые представляются на выставке и т. д.

Они регулярно проводили соревнования по легкой атлетике, лыжным гонкам, бегу на коньках, шашкам и т. д. А награждение победителей и призеров соревнований проводили на общешкольной линейке, где каждому участнику вручалась на память фотография подписанная Иннокентием Максимовичем и заверенная печатью. Мы дорожили и гордились этими призами, и каждому была приятна памятна такая нетрадиционная форма награждения!

Шигаевы налаживали контакты с родителями, при этом добивались взаимопонимания и откровенности.

Отношения с детьми Иннокентий Максимович и Александра Ивановна строили на доверии, уважении, требовательности и справедливости. Они верили в возможности каждого ученика. Формировали у ребят чувство гуманности, сочувствия, сопереживания, уважения к другим. Создавали условия для развития каждого учащегося. Воспитали своих троих детей чутким, внимательными, доброжелательными и дали всем высшее образование.

Иннокентий Максимович и Александра Ивановна! Низкий поклон и большое спасибо вам, что вы есть! Дай бог вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!

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