Соль земли Сибирской

Георгий Иннокентьевич Петров – человек-эпоха, патриарх сельскохозяйственного производства области, отметил 14 марта свой 90-летний юбилей. В дни чествования юбиляра были поздравления от многих государевых людей: телеграмма от президента РФ В. В. Путина и губернатора Иркутской области С. Г. Левченко, приветственные речи заместителя председателя Законодательного собрания К. Р. Алдарова и министра соцразвития области В. А. Родионова, главы Бурятии А. С. Цыденова, председателя Совета ветеранов войны Правобережного округа Иркутска В. И. Преловских и многих других. Да и немудрено, что этому легендарному человеку были оказаны такие почести – за плечами нашего героя почти вся современная история Отчизны...

Георгий Иннокентьевич действительно всё это заслужил. Работа руководителя сельскохозяйственного района в те годы – это постоянное и максимальное напряжение сил. Только отсеяли зерновые – надо землю под пары пахать, за стрижку овец браться. Закончилась «шерстяная страда» – подходит время сенокоса, а там и уборку хлеба начинать, зябь пахать. И круглый год – уход за скотом. Надо заметить, что в Нукутском районе в то время была половина овец всей области. И все эти заботы никак не могли проходить без участия руководителя.

Вот что писал тогда в своих воспоминаниях о Георгии Иннокентьевиче редактор «Восточно-Сибирской правды» Геннадий Бутаков: «В разное время и в разных ситуациях записал я принципы организаторской работы, которые исповедует Петров. «Сам не будешь работать – никого не заставишь». «Так не бывает, чтобы дал указание и пошел спать». «Смотри, с чего начать, чтобы дело сдвинулось с места». «Перед тем как потребовать работу с человека, узнай, в чём он нуждается, что ему мешает». «Дал задание проверь, пообещал – в лепёшку разбейся, но выполни».

Так что на каждом участке работы Петров прилагал поистине титанические усилия. И эти его усилия замечали не только в области. «Трудно отыскать в Приангарье район, который различные делегации посещали бы так часто, как Нукутский. Что интересует гостей? Прежде всего – практика внедрения арендного подряда. Засушливый степной район и вдруг сделал резкий рывок вперёд – в среднем 25,4 центнера зерновых с гектара. По удоям коров преодолён трёхтысячный рубеж, все подразделения хозяйства получили прибыль». (Газета «Сельская жизнь», орган ЦК КПСС, декабрь 1988 года.)

Наряду с местными проблемами Георгий Иннокентьевич прозорливо предопределял и проблемы, свойственные для всего тогдашнего Советского Союза. «Есть повод для серьёзнейшего беспокойства. Например, аренда даёт высокие заработки, но при таком вот нашем обеспечении товарами, при дефиците автомашин, мебели, бытовой техники люди через два-три года поставят вопрос: а зачем нам высокие заработки, если деньги потратить не на что? Этого нельзя допускать!»

Хочется рассказать ещё об одной важной составляющей жизненного пути Г. И. Петрова. Он сам так говорил об этом: «Не без гордости причисляю себя к тем, кто закладывал в советские годы не только почвозащитную систему, но и иную защитную систему от рыночных перегибов. Наука и практика работали рука об руку. Но шли мы к этому долго. Десятилетиями создавалась мощная мелиоративная система, и в результате мы имели самые крупные площади поливных земель в области ...»

Вспоминаю далёкие уже 80-е годы прошлого столетия. Я, молодой инструктор Усть-Ордынского окружкома КПСС, инженер-строитель по профессии, оказался в командировке в одной машине с ним. На дворе – холодный октябрь, а полеглые хлеба ещё не убраны. Окружное и областное начальство постоянно требовало ускорить ход работ, не допустить, чтобы зерновые ушли под снег. Подъезжаем к очередному полю, в свете фар видим работающие комбайны. Георгий Иннокентьевич с каждым комбайнёром здоровается за руку, называет по имени-отчеству и, особо-то вроде не убеждая, настраивает механизаторов на авральную работу: «Вижу, мужики, что вы вымотаны, но надо, надо – через три дня синоптики обещают большой снег. Успеете?» – «Должны успеть!» И так от одного массива к другому, в течение почти всей ночи.

– Настрой у механизаторов вроде боевой, – завожу я разговор. – Глядишь, и с хлебушком будем!

– Не мы, – скотина, – парирует Петров. – Сейчас мы убираем пшеницу, что идёт на корм животным. А ведь был у нас сорт с высокой клейковиной, пригодный для выпечки прекрасного хлеба, «сибирская» назывался, но у него низкая урожайность. В 70-е годы, когда партия взяла курс на интенсификацию сельского хозяйства, мы стали сеять другие сорта, которые давали больше урожая с гектара. В частности, «тулунский», а «сибирская» была утеряна. Сейчас мы у себя в районе начинаем внедрять сорта с более высокими показателями: и по клейковине, и по выходу зерна, и по лучшей сопротивляемости полеглости. В частности, «бурятская-79» или «селенга» – по климатическим условиям сорта из Бурятии нам больше подходят. Но... встречаем противодействие со стороны окружкома партии. Там считают, что эти сорта ещё не районированы. Мол, можем зря потратить ресурсы. А время уходит! Но, несмотря ни на что, будем продолжать гнуть своё, – твёрдо завершил разговор Петров.

...Прошли десятилетия, как-то в совхозе «Приморский» купил несколько караваев хлеба. И снова пахнуло детством, малой родиной – вкус и аромат те же. Добился всё-таки своего Петров!

По этому поводу о нашем герое в 80-е годы писала и областная газета «Восточно-Сибирская правда»: «С появлением сильных сортов яровой пшеницы бурятской селекции в Нукутском районе было решено отказаться от возделывания пшеницы, которая используется только на кормовые цели. Был взят курс на производство зерна продовольственного назначения. И эта проблема была успешно решена. Тут неоценимая заслуга принадлежит неутомимому хлеборобу, авторитетному вожаку сельских тружеников, настойчивому в деле, но скромному по своей натуре Георгию Иннокентьевичу Петрову. Благодаря его дальновидности была налажена самая тесная и плодотворная связь с сельскохозяйственной наукой и тружениками нукутских полей».

В 1989 году Нукутский район по производственным показателям вышел на первое место в областном соревновании сельскохозяйственных тружеников. А давно ли он среди 26-ти районов области удерживал... предпоследнее место?

На следующий год, также в уборочную, я снова оказался в машине Георгия Иннокентьевича. Поехали в дальнее хозяйство. Там убирали картошку. Разговоры, конечно же, о ней – о втором хлебе. Здесь и услышал рассказ о случае, который ярко иллюстрировал деловой стиль моего визави: взаимопомощь, ответственность за порученное дело, понимание хозяйственного расчёта регионов.

«Прошлый год на картофель выдался у нас урожайным, – вспоминал Петров. – Мы свой план выполнили, а у соседей в Бурятии – неурожай. Ну как им без второго хлеба? Позвонил мне тогда Беляков (первый секретарь улан-удэнского горкома КПСС А. М. Беляков. – Прим. авт.), рассказал о засухе, о неурожае картошки, попросил помощи. Я, конечно же, откликнулся и решил помочь, хотя и представлял, насколько всё это может быть для меня чревато. Ведь надо было со всеми инстанциями всё это обговорить, получить разрешение, заключить договоры. Но на это ушли бы недели, картошка в наступающие морозцы могла бы в дороге и подмёрзнуть, и вопрос отпал бы сам собой. Ну не решалось тогда ничего без разрешения обкома КПСС, можно было за самоуправство и работу потерять. Решил всё же провести взаимовыгодную сделку на свой страх и риск – договорились, что Улан-Удэ в обмен на картошку поможет нам шифером, цементом. (Тогда, во времена «развитого социализма», все строительные материалы были строго фондируемы, и купить их просто так, даже при наличии денег в хозяйстве, было просто невозможно. – Прим. авт.) Собрал руководителей хозяйств, объяснил им ситуацию, что всю ответственность беру на себя. Убедил их, в общем. А это тоже было не так просто: ведь вся сельхозпродукция уже проведена через бухгалтерию, при её передаче будет недостача, за это можно и под суд – руководители-то, в отличие от меня, материально-ответственные лица. Подсчитали они свои излишки продукции, потребность в стройматериалах и пошли на сделку. Сформировалась внушительная автоколонна, в несколько десятков машин. Велел в кузова постелить солому, да и сверху утеплить – время-то начало октября. Попросил руководителя РОВД выделить несколько экипажей ГАИ. Прекрасно понимал, что такая длинная автоколонна сразу же привлечёт внимание ГАИ, да и движение может затормозить на Московском тракте. Крупные города – Ангарск, Иркутск – решили проходить ночью. Ну, выехали они, а я целые сутки как на иголках. Наконец доехали и сообщают мне, что товар не разгружают. Звоню Белякову, а он мне: «Ночь была холодной, машины с картошкой отправили на экспертизу». Облегчение пришло лишь когда он мне позвонил и сказал: «Всё хорошо, развозим картошку по базам. На зиму хватит».

Вот так мы и соседям помогли, и на своих строительных объектах потребность в шифере, цементе, стекле закрыли. Предприимчивость, так сказать, проявили. Это только с больших трибун нам руководство постоянно напоминало, что тот, кто хочет работать, постоянно ищет все способы и возможности выполнить поставленную задачу, а кто не хочет, тот ищет объективные причины для объяснения невыполнения задач. На деле за каждый шаг в сторону от плана, от ранее принятого решения можно было и серьёзно пострадать...

...Слушал я этот рассказ Георгия Ивановича и вспоминал, как каждую весну нас, студентов, отправляли на овощебазы перебирать картошку. Сколько ей гнилой выбрасывалось! Выбросили бы её и в этот год, если бы не отправили взаимовыгодно соседям. Думать наперёд, скрупулёзно вникать в суть дела, рисковать, если того требовала обстановка, – вот те неотъемлемые черты, которые всегда были присущи Петрову.

Такой вот огромный след в моей жизни оставил Георгий Иннокентьевич. Подобные личности, в характере которых воедино слилось трудолюбие, честность, способность мужественно отстаивать свои взгляды, умение вести за собой других и составляют соль земли нашего народа. Без них наша жизнь была бы пресной, замедлила бы свой бег. Совсем недавно опять вот со своим учителем по жизни. Опять повеяло от него динамикой уходящей эпохи, когда работа, взаимопомощь были главными в жизни советского человека и руководителя. А рядом в противовес нашей беседе вещало телевидение об очередном «государственном служащем» из целого сонма казнокрадов. Георгий Иннокентьевич, послушав, скорбно обронил: «С тревогой думаю о том, что такие вот персоны всё больше становятся героями нашего времени. Грустно это. И унизительно для нашей когда-то великой страны!» ...Георгий Иннокентьевич и на «семейной ниве» достиг хороших «всходов»: вырастил троих детей. Старший Владимир работает на земле – продолжает дело отца. Младший Валерий окончил юридический факультет ИГУ, работал по специальности в Нукутском районе и в Бурятии, где был утверждён прокурором республики. Сегодня он – заместитель генерального прокурора РФ, главный военный прокурор России, почётный работник прокуратуры РФ. Дочь Юлия – предприниматель в Иркутске.

...В обращении к ветерану на его юбилее звучали и такие слова: «Мы, поколение детей Петрова, осенённые его примером, должны сохранить и передать, теперь уже своим детям, самое дорогое, самое ценное в нашей жизни. Это не злато, которое сказало: всё куплю. Это – не булат, который молвил: всё возьму. Это даже не чистота Байкала. Это – мудрость, воплощённая в Петрове».

«Мудрость – богатство народа» – вот так, понимая самую суть нашего патриарха Г. И. Петрова, мы, правление Бурятской национально-культурной автономии города Иркутска, назвали свой проект, посвящённый 90-летию юбиляра.

Этот проект получил поддержку со стороны комиссии, созданной управлением по связям с общественностью и национальным отношениям аппарата губернатора и правительства Иркутской области. Были выделены средства. Сейчас школьники Усть-Ордынского бурятского округа пишут сочинения на темы: «Моя семья, моя фамилия – в истории района, округа», «Именитые земляки в истории страны». Победителям и призёрам будут вручены ценные подарки. Подобные конкурсы проводятся и в сфере культуры и в прикладных ремёслах...

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