С юбилеем, Николай Михайлович!

31 января Николай Михайлович Жигулин отмечает свой 85-й год рождения. Это наш папа, дедушка, прадедушка. Жизнь его была плодотворной, активной и энергичной.

Родился папа в 1935 году в поселке Касьяновка Иркутской области. Сюда семья попала после раскулачивания, которое разбило и покалечило большую, дружную семью. Жила семья: мать, отец и три сына со своими семьями, в каждой семье, конечно, дети. Работали от зари до зари. Кормились тем, что вырастили. Конечно, было хозяйство – детей-то много. Вот это хозяйство и стало причиной раскулачивания. Стариков и одного сына с семьей выслали в Иркутскую область, остальных в Казахстан. Так семья и распалась. Только в 2008 году нас разыскали родственники тех, кого отправили в Казахстан. Те, кто уехал в Иркутскую область, осели в Касьяновке. До места младшие дети не доехали, все умерли от голода и холода.

Сын Михаил, столяр-краснодеревщик, брался за любую работу, чтобы прокормить семью, его жена – Евдокия все немалое хозяйство взяла в свои руки. Родились дети – три сына и две дочери. Наш папа был старший из детей. Тяжелое военное и послевоенное детство оставило глубокий след, все тогда так жили – работали, дети помогали родителям, у всех были свои обязанности по дому, но и про учебу не забывали. Вот и выросли все трудолюбивыми и жизнестойкими. Папа в 1958 году окончил Иркутский государственный педагогический институт по специальности «История», получил квалификацию «учитель средней школы» и распределился в город Братск. Но средней школы там еще не было, а вот вечерняя была, ее директором он и стал. А в 1960 году в школу учителем физики распределилась выпускница Иркутского государственного педагогического института Галина Николаевна Асеева. Так и познакомились наши родители. Через год сыграли свадьбу, а потом родились и мы с сестрой. Не дожила наша мамочка до золотой свадьбы всего полгода.

Работали родители учителями уже в средней школе. И что такое труд учителя, я видела с детства. Сколько времени, внимания, здоровья отдали они этому делу! Но и на нас с сестрой времени хватало. Детство – это самые теплые и замечательные годы, родители рядом, мы купаемся в их заботе и любви. Какие замечательные лыжные походы, летом – поездки за город, путешествия на море!

Наш дом всегда был открыт и гостеприимен. Только на пороге друзья – накрывается стол, и папа берет в руки баян. Он никогда не учился музыке, но может на слух подобрать любую мелодию. И папа, и мама обладали хорошими голосами, сколько песен было перепето! Сколько разных выступлений в самодеятельности! Папа всегда был и остается душой компании, веселый, задорный и по-прежнему молодой! Хорошее время!

В 1976 году мы переехали в Иркутск, папу пригласили на работу в Облсовпроф, завотделом культурно-массовой и физкультурной работе. Надо отметить, что папа всегда увлекался спортом, еще со студенческих лет занимался лыжами и футболом и обладает феноменальными знаниями о спорте. Еще в Братске вел спортивную колонку в газете, участвовал и побеждал в викторинах и до сих пор может ответить на многие вопросы в этой области. И в 1981 году он поступил на работу в Иркутский техникум физкультуры. За плодотворную и отличную работу отмечен многими наградами и грамотами. Николай Михайлович очень внимательно, душевно и профессионально работал с молодежью, ребята его любили, и до сих пор выпускники не забывают его, звонят. Ну, а сколько души и внимания и заботы вложил он в своего внука Андрея, да и про племянников папа не забывал!

И как уже много лет, 31 января наши родные и близкие соберутся у нас дома за большим праздничным столом, споем любимые песни наших родителей, вспомним забавные истории нашей большой семьи! И вот уже под аккордеон прадедушки что-то напевает двухлетний Коля, названный в честь прадеда! Жизнь продолжается!

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