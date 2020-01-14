Железо, которое дороже золота

14 января 2020 года супружеская чета – Василий Васильевич и Галина Михайловна Лодейщиковы – отмечают железную свадьбу – 65 лет семейной жизни.

Дорогие юбиляры!

Примите самые сердечные пожелания от родных и близких вам людей – нас много, и мы мысленно с вами, даже если далеко!

В вашей семье есть всё: любовь, уважение, доверие, доброта, терпение, душевное тепло, трудолюбие, стойкость к жизненным невзгодам. Зато нет и никогда не было злобы, зависти, лжи, жадности. Ваш дом – это место, куда нам всегда радостно приходить, центр семейного притяжения.

Мы знаем, как вам бывало трудно раньше и бывает тяжело теперь, но вы – самая лучшая поддержка друг для друга. Мы знаем, что заслуги и награды каждого из вас (а их немало), жизненные радости или боль всегда общие для двоих. Мы ценим и всё то, что вы делаете для родных и близких вам людей.

Любимые Галочка и Васенька! Желаем вам идти по жизни и дальше так же верно и светло, как начинали 65 лет тому назад. Пусть в вашей дальнейшей жизни будет как можно больше радости и душевного спокойствия и как можно меньше грусти и болячек. Постараемся во всём этом вас изо всех сил поддерживать!

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ