ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

С днем рождения!
Октябрина Александровна ТАРАСОВА, г. Иркутск   
31 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

25 января отметила свой семьдесят седьмой день рождения Людмила Ивановна Витязева.

25 января отметила свой семьдесят седьмой день рождения Людмила Ивановна Витязева.

Она живет в предместье Марата. Это прекрасный человек! Ее уважают и любят не только родные и близкие, но и все, кто знаком с ней. И есть за что! Людмила Ивановна прожила непростую жизнь, всю жизнь работала, а когда ушли из жизни ее дочь и зять, оставив на попечении четверых детей, она всех вырастила, воспитала, вывела в люди. Теперь у них у всех свои семьи и дети. Все они с благодарностью вспоминают Людмилу Ивановну.

Она добрый и отзывчивый человек, всегда готовый прийти на помощь людям.

От души поздравляю Людмилу Ивановну с днем рождения! Желаю здоровья и долгих лет жизни!

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске