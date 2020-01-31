25 января отметила свой семьдесят седьмой день рождения Людмила Ивановна Витязева.

Она живет в предместье Марата. Это прекрасный человек! Ее уважают и любят не только родные и близкие, но и все, кто знаком с ней. И есть за что! Людмила Ивановна прожила непростую жизнь, всю жизнь работала, а когда ушли из жизни ее дочь и зять, оставив на попечении четверых детей, она всех вырастила, воспитала, вывела в люди. Теперь у них у всех свои семьи и дети. Все они с благодарностью вспоминают Людмилу Ивановну.

Она добрый и отзывчивый человек, всегда готовый прийти на помощь людям.

От души поздравляю Людмилу Ивановну с днем рождения! Желаю здоровья и долгих лет жизни!

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ