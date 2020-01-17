Промежуточные итоги

Поскольку давненько уже – почти полгода – не встречался с вами, дорогие читатели, решил написать очередную брюзжалку. Тем более что по окончании года принято подводить некоторые итоги. Что хотел сделать? Что сделал? Чего не сделал? И отчего? То ли лень задавила, то ли времени не хватило?..

Одним словом, для поговорить, да и подумать тоже, тем всегда достаточно.

Начну разговор, с крайней моей публикации в газете «Мои года» от 28 июня сего года, где, под заголовком: «Год за пять!..» вышли некие размышления о том, что уже сделано и что хотелось бы ещё успеть сделать до конца года, а также небольшой рассказ: «Звёздное небо в холодной воде». Который вместе с другими новыми рассказами и повестями вошёл в рукопись моей новой книги «Краткий миг бытия». И на издание которой приходится искать спонсоров. Ибо государственных издательств теперь, увы, нет. Но собрать удалось пока что немного. Хотя вспоминаются и более благоприятные времена. Например, в предисловии к роману «Не оглядывайся назад…» бывший тогда губернатором Иркутской области Тишанин, сумевший выделить деньги для издания книги, в числе прочего написал: «Помогая талантливому человеку, мы помогаем Родине, поскольку именно хорошие писатели формируют её культурную основу…» Тем более что примет вопиющего бескультурья в нашем обществе становится с каждым годом, увы, всё больше. Вот лишь несколько, так сказать, попутных примеров.

Еду как-то на выступление в библиотеку имени Геннадия Сапронова и попутно из окна троллейбуса читаю всевозможные рекламные объявления. А от одного из них прямо-таки обомлел. Реклама была такая: «Всегда свежее мясо фермеров!». Это же сколько фермеров, подумалось, надо каждый день забивать, чтобы иметь такое?

Или вот ещё: в День матери жене и её матери их дочь и внучка Олеся прислала по большому букету цветов, к которым составителями букетов были прикреплены небольшие открытки, со стандартными надписями: «Любимой мамули» и «Любимой бабули». Похоже, люди, писавшие сии записки, математику-то, кое-как в школе (деньги же надо уметь считать) всё же освоили, а вот с падежными окончаниями у них пробелы.

А тут ещё намедни на улице Дворянской (ныне Рабочая) открыли кафе: «Пельмения». И тут уж, как говорится, крыть нечем.

Но продолжу о неизданной книге, поскольку собрать за эти месяцы удалось лишь треть необходимой суммы. Но зато какие это драгоценные деньги! Прежде всего потому, что их пожертвовали обычные люди, читатели. В большинстве своём пенсионеры. Кто пересылал пять, а кто даже десять тысяч; а ведь для них это огромные суммы! Поначалу я даже не хотел эти деньги брать. И тогда одна из читательниц – Людмила Васильевна (фамилию называть не буду) строго выговорила при встрече: «Владимир Павлович, вы обязаны у меня деньги взять, поскольку книги нужны больше нам, чем вам…» Пришлось покориться, радуясь в глубине души тому, что есть у нас такие замечательные люди.

Что же касается второго желания, высказанного полгода назад, – закончить некое историческое повествование, над которым давно уже работаю: «Ахиллес, Александр Великий и прочие…» к новому году, то и его осуществить, увы, не удалось. И над этой вещью ещё придётся потрудиться и в следующем году. Ибо трудность здесь заключается в следующем. Для любого живущего в нынешнее время человека существует как бы два полюса недосягаемости. Это самая древняя древность, куда проникнуть уже невозможно. И – нынешний день, который также невозможно объективно оценить из-за множества, порою, чрезвычайно противоречивых событий. И требуется немалое время для того, чтобы всё это отстоялось. И суть нынешнего дня, как говорится, выпала в осадок.

Хотя всевозможных осадков и досады на нынешний день у нас, пенсионеров, увы, хватает.

Вот вам лишь один пример.

От коллег-журналистов узнал, что, оказывается, в эту странную (не государственную, заметьте) структуру, именуемую Фондом капитального строительства, я уже почти два года переплачиваю на 50% больше. Оказывается, люди после 70-ти лет могут платить в данный фонд лишь половину суммы. А с 80 лет не обязаны платить в него вообще.

Так вот, узнав всё это, по указанному на квитанции фонда адресу отправился на улицу Чкалова. Где получил разъяснение, что организация давно уже переехала на улицу Грязнова.

Придя в новые апартаменты Фонда капитального строительства, слава богу, без огромной очереди, сумел пообщаться с одним из его представителей. Сообщив ему об очень простом плане:

– Раз, почти два года, была переплата 50%, значит, можно теперь год ничего не платить?

– Нет, – ласково ответил мне чиновник. – Так не получится. Вам надо, – и он послал меня… Правда, вежливо. Снова на улицу Чкалова, но теперь уже не 2, а 38 – в управление соцзащиты. Где, выстояв немалую очередь, удалось узнать, что нужно собрать сначала целую кучу документов, а иметь не только паспорт и пенсионное удостоверение, которые были при мне. И очередной чиновник послал меня… Впрочем, снова вежливо, для начала в паспортный стол. И тут началось хождение по мукам, то есть по различным конторам. А ведь государство могло бы позаботиться о пенсионере, да и не только о нём, и, принимая какой-то закон, обеспечить его выполнение своими средствами, не напрягая нас. И сберегая наше драгоценное время. Единственный ресурс, который не может быть ничем восполнен и которого у пожилых людей не так уж много остаётся впереди.

На деле же получается так, будто ты садишься играть с очень опытным шулером (а шулером, в данном случае, предстаёт государство) выиграть у которого практически невозможно.

И снова мне хочется вспомнить классика – Салтыкова-Щедрина – и привести его два высказывания, как нельзя кстати подходящие не только к реалиям его «Города Глупова», но и реалиям наших дней.

Первое: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения…» И второе: «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Поскольку у нас середины нет: либо в рыло! либо: «Ручку пожалуйте…»

В рыло мне, к счастью, никто не дал. Более того, когда я собрал все необходимые документы, затратив на это несколько дней, было сказано, что в Фонд капитального строительства надо платить по-прежнему столько же, сколько платил, а они будут мне возмещать 50%, перечисляя деньги на счёт.

Зачем, для чего такая сложная схема – абсолютно непонятно.

А ещё чиновница из управления социальной защиты посоветовала оформить и материальную помощь на платежи по квартире, поскольку четверть моей пенсии уходит на оплату ЖКХ, а теперь ещё и за вывоз мусора надо платить дополнительно. И послала меня… Опять же вежливо, на Киевскую, 2, в сектор жилищных субсидий. И я, конечно же, пошёл. А куда денешься. А там мне выкатили такой список для сбора целой кучи документов (одних только справок по коммунальным платежам нужно было предоставить за последние полгода), что я решил не тратить на это своё драгоценное время и оставить всё как есть.

…А напоследок всё-таки вишенка на торте.

Как-то перед Новым годом, встретившись в Союзе писателей вместе с моим давнишним приятелем, редактором газеты «Мои года» Толей Выборовым с читателями этой газеты, мы услышали от них вопрос редактору: «Что-то давно в нашей газете журчалок Максимова не было. Вы его там не зажимаете?» А другой человек, уже из властных структур, тоже спросил меня: «А куда это твои бурчалки подевались? Давно их в газете не видно».

Мне очень приятно, что мой скромный труд востребован. И пусть с опозданием на полгода я, как видите, всё же выдаю вам очередную брюзжалку-журчалку-бурчалку. А поскольку выйдет она уже в 2020 году, хочу поздравить всех вас, мои дорогие читатели, с наступившим Новым годом! И понадеяться, что он будет для нас, пенсионеров, более ласковым и счастливым. Всего вам доброго!

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