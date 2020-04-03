Под звездой Рогаля

Созданный 20 лет назад культурно-досуговый центр имени Виталия Рогаля стал в Иркутске центром культурных событий для всей страны.
– Вот уже 20 лет двери нашего центра открыты для художников Иркутска и Иркутской области. Но в этих стенах часто выставляются и художники многих других городов нашей страны, – говорит Рита Алексеевна Дроздова, руководитель городского выставочного центра имени Рогаля.
И действительно, Петербург и Москва, Хабаровск и Якутск, Красноярск и Новосибирск – вот далеко не полный перечень городов, которые принимал у себя с выставками Дом Рогаля.
– Мы так же активно взаимодействуем с различными музеями как нашего города, так и другими городами России, – продолжает свой рассказ Рита Алексеевна. – У нас, например, недавно завязались очень тёплые отношения с музеем города Витебска из Белоруссии. Дело в том, что в своё время Виталий Сергеевич Рогаль подарил этому музею свои работы периода Великой Отечественной войны. Он там воевал и свои картины, написанные в годы войны, счёл своим долгом передать именно Витебску. И вот работники этого музея в ответ представили нам в цифровом формате копии хранящихся у них картин военной тематики. Мы эти копии увеличили, напечатали и теперь представляем на выставке, посвященной 75-летию со Дня Победы. Эти работы никто в Иркутске ещё не видел. В свою очередь мы отправили из своих фондов работы Виталия Рогаля периода Великой Отечественной войны в музей боевой славы Хабаровска. По такой же схеме работаем и с Красноярском.
Фронтовые наброски Виталия Рогаля
Сейчас у нас в полном объеме запущен ещё и юбилейный проект нашего центра, который так и называется: «20 лет городскому выставочному центру имени В. С. Рогаля». В рамках этого проекта проходит и целый ряд выставок именитых художников нашего города, других городов Иркутской области и страны. В этом проекте представят свои полотна художники Санкт-Петербурга, многих крупных городов Сибири и Дальнего Востока.
Так, в апреле запланирована выставка самобытного художника нашего края – Александр Федоровича Веснина. Сам он, к сожалению, до этого мероприятия не дожил. Но мы с его дочерью решили во что бы то ни стало провести эту знаковую выставку в мультимедийном формате в нашем центре.
Помимо всех этих предъюбилейных мероприятий у нас уже в обычном режиме проводятся и сезонные выставки студентов и выпускников Иркутского художественного училища.
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