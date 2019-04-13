В минувшую пятницу в Музее истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова состоялось открытие выставки «Старообрядчество – патриотизм из глубины веков». Организаторами выставки выступил целый ряд общественных и светских организаций: Восточно-Сибирский аналитико-просветительский центр «Согласие», Центр старообрядческой культуры, управление губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, координационный совет по воспитанию патриотизма, межнациональным и межконфессиональным отношениям при мэре города Иркутска.

В последнее время такие понятия, как культура, традиция, патриотизм обретают мощный запрос в российском обществе. Поэтому обращение к старообрядчеству, которое стало ярким примером традиционного патриотизма, является неслучайным.

Старообрядчество является архитепическим явлением русской истории и культуры. Объединяя последователей традиционного патриотизма, оно стало прибежищем сознательных и активных людей, которые, стоя перед выбором между своим и чужим, всегда выбирали отечественное. Поэтому его последователи отказались принять правомерность церковно-государственных реформ второй половины XVII и последующих столетий, выраженной особенностью которых была вестернизация. При этом староверы не только сберегли древнее русское православие, но и выступили хранителями богатейших глубин национальной культуры. Хранители «древлего благочестия» сыграли заметную роль в экономическом развитии России, так как были пионерами российской колонизации всех направлений, в которых развивались общество и государство. Поэтому они оказали положительное влияние на освоение и развитие Прибайкалья и его центра – Иркутска.

Старообрядцы внесли неоценимый вклад как в хозяйственное и культурное освоение разных (особенно сибирских) территорий, так и в развитие торговли, промышленности, технологии и культуры. Стоит заметить, что около половины известных русских предпринимательских фамилий дореволюционного периода имели старообрядческое происхождение. Морозовы, Мамонтовы, Солдатенковы, Рябушинские, Третьяковы, Зимины, Благины, Бугровы и многие другие составили цвет российского предпринимательства и меценатства Российской империи. Например, старообрядческий миллионер Николай Александрович Бугров, купеческая династия которого поднялась на торговле хлебом и солью, 45 процентов чистой прибыли от своих предприятий отдавал на благотворительность. При этом через много лет после его смерти уже в 1930-е годы товарищ Сталин ставил его в пример в качестве идеального организатора хозяйства. В Иркутске также были свои представители старообрядческого купечества: Тюлькины, Гусевы, Кушнарёвы, Яковлевы и др. Например, Иван Ефимович Тюлькин, проживавший с женой Татьяной Михайловной в своём каменном доме на улице Тихвинской (ныне ул. Сухэ-Батора), купил участок земли и на свои деньги и построил старообрядческую Покровскую церковь по улице Большой Русиновской, 41 (сейчас район ТЦ «Новый»).

В результате к началу XX века вдруг оказалось, что иконы в классическом стиле старого письма (в котором писал Андрей Рублёв и другие мастера Древней Руси и Византии), красивейшее знаменное церковное пение, древнерусскую нотную грамоту и многое другое в своём быту сохранили только они. Именно подъём старообрядческого купечества, которое опиралось на старообрядческий крестьянский мир, привело к вхождению в быт дореволюционной элиты моды на русское: русская икона, русская живопись, русский стиль в архитектуре, русская музыка и русские сюжеты в опере и др. Также и синодальная церковь с начала XX века постепенно начинает возвращать использование икон в стиле старого письма в свой обиход.

Но большая часть вклада в развитие страны и регионов всё ещё остаётся мало известной. Это вызвано тем, что старообрядцы никогда не афишировали себя и свою деятельность. И если в традиционном православии есть такое понятие, как «тайная милостыня» (которую скрытно приносят и кладут под дверь нуждающимся), то по отношению к старообрядцам можно констатировать «тайный патриотизм». Испытывая гонения и не афишируя себя, любя своё отечественное (отеческое), они сберегли основы национальной религиозной и бытовой культуры. Опора на веру, традицию, семейственность, здоровый коллективизм и трудолюбие позволила старообрядцам не только сохраниться и внести заметный вклад в хозяйственное освоение разных, в том числе сибирских, территорий, но и составить около половины русского торгово-промышленного капитала дореволюционной России. Традиционализм староверов также позволил им стать ядром русской диаспоры за рубежом, которая начала складываться как раз после раскола середины XVII века (а никак не после 1917 года, как принято считать) и вынужденной эмиграции многих старообрядцев в разные страны. И если другие группы русских эмигрантов растворялись в принимающем обществе в течение одного-двух поколений (как об этом пел В. С. Высоцкий, – «все эмигранты здесь второго поколения, от них сплошные недоразуменья: они и имя путают, и названья, и ты бы, Ваня, у них был Ванья»), то старообрядцы, бережно сохраняя веру, язык и русский быт, а также стремясь заключать браки преимущественно со староверами или при условии перехода в старую веру, и на чужбине сохранили отечественную культуру. И сейчас в рамках реэмиграции они возвращаются и возвращают с собой сохранённые сокровища.

Поэтому не случайно современные исследователи, управленцы, журналисты и музейные работники уделяют внимание этой сложной и вместе с тем крайне интересной и актуальной теме. Актуальность её заключается ещё и в том, что на фоне глобализационной культурной интервенции, которую переживает современное общество, обостряется необходимость знания своих корней и понимания своей исторической, современной и перспективной идентичности. Это позволяет не попасть в культурное (а вместе с ним и в экономико-политическое) рабство, не оказаться в распоряжении жёсткого глобализатора, стремящегося прежде всего колонизировать мировоззрение, а уже потом всё остальное. В основе российской культуры лежит русская культура, а в основе русской культуры лежит древнерусская, которую в большей мере сохранили старообрядцы. Поэтому в определённом смысле можно сказать: копни любого русского – а там старовер. Это не значит, что все должны уйти в старую веру, но это значит, что свои корни надо знать. Созданная экспозиция призвана способствовать обращению к истокам, развитию традиционного патриотизма и укреплению фундамента российского гражданского патриотизма.

Выставка включает в себя предметный мир носителей традиционной культуры, которые являются символами традиционных ценностей. Она вобрала в себя более 30 предметов из фондов музея и более 160 предметов из частных собраний. Экспозиция содержит разделы, посвящённые народной и церковной культуре, а также изобразительному искусству, объединяющему разные компоненты истории и современности старообрядчества.

Уникален тематический, пространственный и хронологический охват выставки. Предметы, представляющие традиционный народный комплекс, воссоздают атмосферу праздника и проявляют глубины архаической крестьянской культуры. В частности, отдельный блок экспозиции посвящён свадебным атрибутам. Церковная культура представлена строгими моленными костюмами, коллекцией лестовок, подрушников и, конечно же, письменных икон в стиле старого письма, литых крестов и икон, богослужебных книг на церковнославянском языке. В этом блоке, наряду с прочим, уникальной является рукописная певческая крюковая книга, созданная в подмосковных Гуслицах в1867 году. Помимо дорогого убранства её отличает и то, что она презентует крюки – древнерусские ноты, которыми записывалось церковное пение.

Пространственный охват привлечённого материала впечатляет. Здесь представлены предметы, бытующие не только на территории Прибайкалья, и иных частей Восточной Сибири, но и других территорий России и даже других стран. Например, здесь представлены предметы, бытующие в общинах часовенного согласия, которые развиваются на территории штатов Орегон и Аляска. Оттуда их привозят староверы, которые приезжают в Россию в гости или возвращаются навсегда.

Хронологический охват также широк – от древних икон и книг к современным объектам, созданным и бытующим в разных старообрядческих общинах и скитах. По современности привлечён разнообразный сюжетный фотоматериал, а также печатная и другая продукция современных старообрядческих центров и предпринимателей. Особо стоит отметить произведения старообрядческого искусства – картины и лубки (назидательные настенные листы), созданные в глухой сибирской тайге в начале XXI века. Дополняет и оживляет экспозицию презентация, включающая фотоматериал более десяти экспедиций в места проживания современных старообрядцев.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что выставка стала событием в культурной жизни города и региона. Подобные мероприятия необходимы современному российскому обществу и заслуживают внимания и посещения.

Выставка «Старообрядчество – патриотизм из глубины веков» будет проходить в течение апреля – мая 2019 года. В её контексте кроме всего прочего планируется проведение цикла открытых лекций о старообрядчестве, по её материалам издан буклет, в котором освещается история и современность староверия на территории нашего региона. Для сбора и распространения информации по теме запускается сайт с адресом: согласие-цск.рф (также информацию можно отправлять на электронный адрес: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript )

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ